House of Cards: 5. Staffel startet - hier alle Folgen anschauen

Die fünfte Staffel von House of Cards ist gestartet. Hier können Sie die neue Staffel im Internet sehen.

Die 5. Staffel der hervorragenden und erfolgreichen Netflix-Serie House of Cards ist gestartet. In den USA hat Netflix bereits alle 13 Folgen der neuen Staffel bereitgestellt. Bereits die erste Folge beginnt mit einem großen Knall: US-Präsident Francis J. "Frank" Underwood (gespielt von Kevin Spacey) hat im Wahlkampf-Modus einen fulminanten Auftritt vor dem US-Kongress, der ahnen lässt, dass noch viel passieren wird in der neuen Staffel. Nach den Ereignissen der vierten Staffel schürt Underwood die Terrorangst, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Bei dem seine Ehefrau an seiner Seite als Vize-Präsidentin kanditiert...



Die deutschen Fans von Frank Underwood & Co. werden sich auch dieses Mal gedulden müssen, ehe sie die neue Staffel im deutschen Angebot von Netflix sehen dürfen. Aktuell sind in Deutschland über Netflix nur die ersten vier Staffeln abrufbar. Netflix hatte die TV-Senderechte für Deutschland verkauft.



Die Erstveröffentlichungsrechte im TV hat hierzulande weiterhin Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die neuen Folgen der fünften Staffel von House of Cards immer dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantiv HD - wahlweise in deutscher Synchronisation oder im englischen Original. Wer kein Sky-Abo hat, der kann die Serie auch über Sky Ticket Enternainment online streamen. Der Dienst kostet im ersten Monat 1 Euro und anschließend 9,99 Euro im Monat. Der Dienst ist jederzeit monatlich kündbar. Sky Ticket kann nicht nur am PC genutzt werden, sondern auch in Verbindung mit diversen anderen Endgeräten, wie etwa der Playstation 4 oder Xbox One.

House of Cards: 5. Staffel auf Amazon Video, Google Play und iTunes Store

Wer es eiliger hat: Auf Amazon Video sind alle 13 Folgen der fünften Staffel von House of Cards für jeweils 2,99 Euro in HD-Qualität und 2,49 Euro in SD-Qualität im englischen Original mit Untertitlen abrufbar. Im Staffel-Pass ist die komplette Staffel auch für 33,99 Euro in HD bzw. 27,99 Euro in SD verfügbar.

Google Play hat die ersten beiden Folgen "Kriegserklärung" und "Cyberattacke" in deutscher Sprache seit Mittwoch im Angebot für jeweils 2,49 Euro in SD und 2,99 Euro in HD. Im Wochenrhythmus kommen nach der Sky-Austrahlung immer zwei weitere Folgen hinzu. Die komplette Staffel kostet bei Google Play 27,49 Euro in SD bzw. 33,49 Euro in HD. Auf englisch gibt es auf Google Play schon jetzt alle 13 Folgen für 31,49 Euro in HD und 37,49 Euro in HD.



Damit ist Google Play etwas günstiger als Apples iTunes Store: Auch beim Apple-Dienst sind die ersten zwei Folgen bereits in deutscher Sprache verfügbar. Die Einzelfolgen kosten ebenfalls jeweils 2,99 Euro in HD und 2,49 Euro in SD. Der Staffel-Pass ist allerdings mit 33,99 Euro in HD und 27,99 Euro in SD etwas teurer.

Wer die Serie im Original anschauen möchte, der kommt allerdings günstiger als bei Google Play davon und auf dem Niveau von Amazon Video: Im iTunes Store ist die komplette 5. Staffel in englischer Sprache nämlich für ebenfalls 33,99 Euro in HD und 27,99 Euro in SD abrufbar.