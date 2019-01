Honor View 20: So viel kostet das Smartphone in Europa

Voraussichtlich ab Ende Januar 2019 ist das neue Honor View 20 auch in Europa erhältlich. Nun ist der mögiche Preis veröffentlicht worden.

Vergrößern Das Honor View 20 erscheint Ende Januar in Europa. © Honor / Huawei

Nach der Enthüllung des Honor View 20 als Honor V20 Ende Dezember in China, folgt der europäische Release-Event am 22. Januar in Paris. Voraussichtlich ab Ende Januar ist das Smartphone dann auch hierzulande erhältlich. Die Website Droid Shout will nun in dieser Woche aus anonymen Quelle erste Details zum Preis und der Speicher-Ausstattung erfahren haben.

Das Honor View 20 erscheint demnach in Europa in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Das günstigere Modell bietet 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Je nach Land soll der Preis zwischen 549 und 569 Euro liegen. Das zweite Modell bietet 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher. Dafür werden in Europa zwischen 649 und 699 Euro fällig. Zum Vergleich: In China kostet das Honor View 20 umgerechnet nur rund 400 Euro. Den Gerüchten zufolge liegt jedem Smartphone zum Launch die Smartwatch Honor Watch Magic im Wert von 179 Euro bei. Ob es sich dabei um ein langfristiges Angebot oder um eine kurzfristige Aktion handelt, ist allerdings nicht bekannt.

Das neue Honor-Flaggschiff bietet eine 25-MP-Selfie-Kamera und stattliche 48 MP an der Rückseite. Zur weiteren Ausstattung gehören der Achtkern-Prozessor Kirin 980, ein 6,4-Zoll-Display mit Kamera-Loch anstatt einer Notch sowie Android 9.