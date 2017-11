Honor 9 und 6X bis zu 100 Euro günstiger

Beim Honor 9 und Honor 6X können Sie am "Black Freitag" bis zu 100 Euro sparen und damit ein ordentliches Schnäppchen ergattern.

Während bei Amazon am Montag die Cyber Monday Woche mit tausenden Angeboten gestartet ist, feiert Honor den "Black Freitag" mit starken Rabatten auf die beiden Modelle Honor 9 und Honor 6X. Vom 23. November 18 Uhr bis zum 27. November 00:00 Uhr zahlen Sie für das Honor 9 nur noch 329 Euro und für das Honor 6X 179 Euro. Gegenüber dem jeweiligen Originalpreis sparen Sie 100 und 70 Euro. Und damit sind die Preise derzeit deutlich niedriger als bei anderen Händlern. Die Angebote finden Sie im eigenen Honor-Webshop sowie bei teilnehmenden Partnern.

Test-Fazit: Honor 9

Das Honor 9 gleicht dem Huawei P10 bis auf wenige Details - der größte Unterschied ist das Design, denn beim Honor 9 kommt statt Aluminium ein matt spiegelndes Glas zum Einsatz, was sehr schick aussieht. Das Honor 9 überzeugt mit guter Software, hoher Performance und einer hochwertigen Kamera. Nur die Akkulaufzeit im Test ist etwas geringer als beim P10, insgesamt aber noch gut. Das Handy ist in unseren Augen trotzdem das bessere P10, da es bei gleicher Ausstattung satte 170 Euro (UVP) weniger kostet.

Kurzbeschreibung Honor 6X

Das Honor 6X war Anfang des Jahres das erste Smartphone mit Dual-Kamera, welches für unter 250 Euro auf den Markt kam. "Double or nothing" lautet das Motto bei diesem Modell. Das heißt: Es wurde im Vergleich zum letztjährigen Vorgängermodell nicht nur die Anzahl der Kameras verdoppelt, sondern auch die Akkulaufzeit und die Leistung.

Das Honor 6X verfügt über ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display und ist ergonomisch geformt mit einem 8,2 Millimeter dünnen Vollmetallgehäuse und einem 2,5D-gekrümmtem Display und abgerundeter Rückseite.

