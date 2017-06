Honor 9 ab sofort erhältlich + Cashback-Aktion

Das Honor 9 verfügt über eine Dual-Kamera, nimmt Videos in 4K auf und kostet inklusive Cashback 399 Euro.

Vergrößern Käufer des Honor 9 können sich 30 Euro Cashback-Prämie sichern. © hihonor.com

Das zu Huawei gehörende Tochterunternehmen Honor bringt mit dem Honor 9 ein interessantes Smartphone auf den Markt. Zu den wichtigsten Funktionen gehört eine Dual-Kamera mit 20 und 12 Megapixeln. Erstere nimmt Schwarz-Weiß-Bilder auf, zusammen mit dem anderen Sensor sollen so klare Aufnahmen auch in dunklen Umgebungen möglich sein. Videos kann das Honor 9 in 4K-Auflösung aufnehmen. Der 5,15 Zoll große Bildschirm löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Angetrieben wird das Honor 9 vom Achtkerner Kirin 960 und 4 GB RAM.

Der 3200 mAh große Akku soll sich dank FastCharge schnell aufladen lassen. Das Honor 9 ist ab sofort in den Farben Sapphire Blue, Glacier Grey und Midnight Black erhältlich. Der Preis von 429 Euro lässt sich durch eine Cashback-Aktion um 30 Euro senken . Hierzu muss das Smartphone zwischen dem 27.06. und 11.07.2017 bei ausgewählten Partnern wie Amazon, Alternate oder Otto gekauft werden.

