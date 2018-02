Honor 8 für 199 Euro bei Saturn

Beim Kauf des Android-Smartphones Honor 8 mit 32 GB Speicher können Saturn-Kunden aktuell 80 Euro im Vergleich zur UVP sparen.

Vergrößern Bei Saturn ist das Honor 8 derzeit für 199 Euro erhältlich. © Huawei

Elektronik-Händler Saturn hat aktuell das China-Smartphone Honor 8 im Angebot. Das Gerät kostet im Online-Shop nur 199 statt der UVP in Höhe von 279 Euro. Versandkosten fallen bei einer Bestellung im Saturn Online-Shop nicht an.

Das Honor 8 ist bei Saturn nur in der Farbe Blau erhältlich. Das Smartphone bietet ein 5,2-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Im diamantgeschliffenen 2,5-D-Gehäuse werkeln der Achtkern-Prozessor Hisilicon Kirin 950 und 4 GB RAM. Der interne Speicher bietet mit 32 GB Platz für Multimedia-Inhalte. Per Micro-SD-Karte kann er zusätzlich erweitert werden. Zur weiteren Ausstattung des Honor 8 gehören eine Dual-Kamera mit 12 Megapixeln an der Rückseite und eine 8-Megapixel-Linse an der Front. Im Honor 8 ist außerdem ein Akku mit 3.000 mAh verbaut.

Zum Lieferumfang des Saturn-Angebots gehören das Smartphone mit Android 7.0 und der Bedienoberfläche EMUI 5.0, ein Ladegerät mit USB-Kabel, Kopfhörer, eine Kartennadel und ein Quick Start Guide. Saturn bietet aktuell das günstigste Honor-8-Angebot. Bei anderen Online-Händler ist das Honor 8 auch in anderen Farben ab 240 Euro erhältlich.

Hier geht's zum Honor-8-Angebot bei Saturn.



Video-Beschreibung einblenden Das Honor 8 von Huawei hat technisch gesehen sehr viel Ähnlichkeit zum teureren Huawei P9, inklusive Dual-Kamera. Der Hersteller bleibt also seiner Linie treu, unter der Zweitmarke Honor viel Leistung zum kleinen Preis anzubieten. Welchen ersten Eindruck das Android-Smartphone bei unserem Partner-Kanal mobiwatch hinterlassen hat, erfahren Sie im Video.

Täglich die besten Technik-Deals - das ganze Jahr