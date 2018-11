Honor 10 für 309 Euro und weitere Handy-Angebote

Saturn lädt zur "Smartphone Purzel Preise"-Aktion und bietet unter anderem das Honor 10 günstig an.

Vergrößern Honor 10: 8-Kern-CPU, 6 GB RAM, Dualkamera, Android 8.1 fuer rund 335 Euro

Das Honor 10 ist ein aktuelles Top-Modell von Honor. Für die Rechenleistung sorgt ein Kirin-Prozessor, genauer gesagt ein Kirin 970 (Kylin 970) mit 4x Cortex A73 2,36 GHz und 4x Cortex A53 1,8 GHz sowie einer Mali-G72 MP12 GPU. Bei der "Smartphone Purzel Preise"-Aktion bei Saturn ist das Honor 10 für kurze Zeit für 309 Euro erhältlich. Ein günstiger Preis, denn andere Händler verlangen aktuell mindestens 20 Euro mehr für dieses Modell.

Honor 10 für nur 309 Euro bei Saturn

Der 19:9-Touchscreen ist 5,84 Zoll groß und löst mit 2280 x 1080 Pixel auf, die Pixeldichte gibt der Hersteller mit 432 PPI an. Das Display reicht fast durchgehend bis zum Rand der Smartphone-Vorderseite, ausgenommen der Notch am oberen Rand und die Buttonleiste am unteren Rand. Das Android-Smartphone besitzt 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher.

Bei Saturn ist das Honor 10 in den Farben Midnight Black, Glacier Grey, Phantom Blue und Phantom Green im Angebot. Weitere Infos zum Honor 10 finden Sie in diesem Beitrag.



