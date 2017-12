Homefront: Cooler Ego-Shooter für kurze Zeit gratis erhältlich

Der Humble Store verschenkt mal wieder für kurze Zeit ein Spiel. Dieses Mal: Den Ego-Shooter Homefront.

Vergrößern Für kurze Zeit gratis: Der Egoshooter Homefront © Humble Bundle

Im Humble Store ist derzeit der Ego-Shooter Homefront gratis erhältlich. Das Angebot gilt noch bis Samstag, 19 Uhr (deutscher Zeit) und hat einen Wert von 20 Euro, denn soviel kostet das Spiel normalerweise. Nach einer kurzen Anmeldung im Humble Store erhalten Sie auf dieser Seite das Spiel nach einem Klick auf Button "Add to Cart". Sie bekommen einen Steam-Schlüssel für Homefront, den Sie im Steam-Client dann über "Ein Produkt bei Steam aktivieren" einlösen können. Danach erscheint Homefront in ihrer Steam-Bibliothek.

Vergrößern Szene aus Homefront © Humble Bundle / Deep Silver

Die Handlung des Egoshooters Homefront spielt im Jahr 2027 und erzählt der Kampf gegen die Invasion der Koreaner in die USA. Der Spieler schließt sich dem Widerstand an. Homefront wurde von Kaos Studios für den mittlerweile nicht mehr existierenden Publisher THQ entwickelt. Es war auch das letzte Spiel des Studios, ehe es dann geschlossen wurde. Das Spiel erschien im Jahr 2011 für Windows, Playstation 3 und Xbox 360. Die Rechte an dem Spiel gingen nach dem Untergang von THQ an Deep Silver über.



10 Prozent Rabatt für Humble Monthly - 3 Top-Spiele sofort

Vergrößern Humble Monthly Januar 2018: Diese 3 Spiele sind vorab erhältlich

Als Zugabe gibt es auch noch einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent auf das nächste Humble Monthly. Wenn Sie das monatliche Spielepaket abonnieren, dann erhalten Sie direkt die drei Spiele: The Long Dark, Quantum Break und Warhammer 40.000: Dawn of War III. Die restlichen Spiele werden dann Anfang Januar 2018 freigeschaltet.



Das Monats-Abo für Humble Monthly ist ab 12 US-Dollar erhältlich, also nur etwas knapp über 10 Euro. Zu diesem Preis kann das Monats-Abo jederzeit gekündigt werden. Wer sich für mehrere Monate bindet, der erhält das Abo auch für 11,67 US-Dollar/Monat (3-Monats-Tarif), 11,17 US-Dollar/Monat (6-Monats-Tarif) oder gar 11 US-Dollar/Monat (12-Monats-Tarif).

Mit dem Humble Monthly erhält man als Gamer immerhin auch die Gelegenheit mal einen Blick auf Spiele zu werfen, die man bisher noch nicht auf dem Radar hatte. Und für den Fall, dass man ein Spiel in einem Humble Monthly bereits besitzt, gibt es auch die Möglichkeit, den Steam-Produktschlüssel in Form eines Steam-Geschenks zu erhalten. Weitere Infos zum Humble Bundle Monthly finden Sie auf dieser Seite.

Das Humble Monthly im Dezember 2017 enthielt Spiele im Gesamtwert von etwa 150 US-Dollar. Darunter H1Z1, Rivals of Aether, Nex Machina, BlazBlue: Chronophantasma Extend, The Sexy Brutale und Strafe. Mehr Infos zu Humble Monthly finden Sie in diesem PC-WELT-Beitrag.