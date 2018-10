Höllenmaschine X versus Gaming-Notebook MSI GS65 Stealth Thin mit Nvidia Max-Q

Fritz ist anscheinend größenwahnsinnig geworden: Er möchte allen Ernstes mit einem Notebook in Call of Duty: Black Ops 4 gegen Michi und die Höllenmaschine X antreten. Aber Fritz wäre nicht Fritz, wenn er dabei nicht einen schlauen Hintergedanken hätte. Wird es ihm gelingen, Michi auszutricksen – und wie wird der reagieren? Das erfahrt Ihr in diesem Video.



