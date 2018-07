Die Höllenmaschine X Professional ist gespickt mit brandneuer Top-Technik - einzig darauf ausgerichtet, kreativen Köpfen maximale Rechen-Power für ihre Projekte zur Verfügung zu stellen. Und das Beste: Wir verlosen die Traum-Workstation für Profi-Creatives.

Vergrößern Work, create, play: Höllenmaschine X Professional © Team Hölle

Keine Kompromisse: Zum 10jährigen Jubiläum der Höllenmaschine wollen wir nicht mehr die maximale Gaming- und Workstation-Power in einem PC vereinen, wir bauen einfach zwei Höllenmaschinen: Die HMX ist perfekt fürs Gaming optimiert und die Höllenmaschine X Professional, kurz HMX Pro, liefert Creators die bestmögliche Workstation-Power, die die aktuelle Technik hergibt. In den nächsten Wochen werden wir diesen Artikel laufend erweitern und so nach und nach das komplette Gesamtpaket der HMX Pro vorstellen.



Der HMX Pro spendieren wir natürlich auch die eine oder andere Peripherie-Komponente, aber viel wichtiger ist uns das Software-Paket, das kreative Köpfe optimal unterstützen soll. Am Ende ist die HMX Pro also nicht nur geballte Rechen-Power für Einsatzgebiete wie etwa Rendering, 3D-Modelling, CAD oder Audio-, Bild- und Video-Bearbeitung, sondern bringt auch die passenden Profi-Programme mit. Klar lässt sich mit der HMX Pro auch problemlos zocken, aber gebaut wird unsere Workstation fürs kreative Arbeiten. Deswegen verlosen wir die HMX Pro getrennt von der HMX in einem eigenen Gewinnspiel. Wie Sie die HMX Pro gewinnen können, verraten wir im folgenden Video:

Video-Beschreibung einblenden DOPPELT hält besser, haben wir uns gedacht - und präsentieren zum zehnjährigen Jubiläum dieses Jahr gleich ZWEI Höllenmaschinen! Die erste (Höllenmaschine X aka HMX) wird der Tradition treu bleiben, MAXIMALE Gaming-Power zu liefern, während die zweite (Höllenmaschine X Professional aka HMX PRO) die ULTIMATIVE Workstation für Profi-Creatives werden soll - frei nach dem Motto: WORK at day, PLAY at night.

Die ersten Infos zur HMX Pro verraten Euch Michi & Fritz in diesem Video.



► Gewinnspiel-Formular am Computer ausfüllen: www.pcwelt.de/computer-technik/pc-peripherie/hollenmaschine/hollenmaschine-pro-gewinnspiel



► Gewinnspiel-Formular für Smartphones: www.pcwelt.de/winhmxpro



► Höllen-Deals von beyerdynamic mit satten Rabatten: bit.ly/2KFxHqE ( Rabatt-Code: HMX20Y )



► Alle Artikel zur HMX & HMX Pro: www.pcwelt.de/hmx

► HMX-Pro-Hauptartikel: www.pcwelt.de/2364509

► HMX-Hauptartikel: www.pcwelt.de/winx

► Alle aktuellen Höllen-Deals auf einen Blick: www.pcwelt.de/hmxdeals



So können Sie die HMX Pro gewinnen

Die Teilnahmebedingungen sind bei der HMX Pro ganz einfach. Zum Gewinnspiel-Formular zum Ausfüllen am PC geht es hier . Die für Smartphones optimierte Seite finden Sie hier . Füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie es ab. Wenige Minuten später erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, den Sie zur Bestätigung anklicken müssen. Teilnahmeschluss für die HMX Pro ist der 19. November 2018 um 23:59 Uhr. Wenn Sie auch am Gewinnspiel für die "normale" Höllenmaschine X teilnehmen möchten, klicken Sie bitte hier . Viel Glück!