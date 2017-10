Höllenmaschine 8: Zwei Xbox One Elite Controller plus Force-Feedback-Lenkrad

Für den perfekten Zockerspaß an der Höllenmaschine 8 braucht es noch Spezial-Eingabegeräte: Im Gaming-Gear-Paket sind das Lenkrad-Set Thrustmaster T300 RS GT Edition plus ein Echtleder-Wheel und zwei Microsoft Xbox One Elite Controller inklusive Adapter enthalten.

Die Gaming-Gear der Höllenmaschine 8.

Autorennspiele zockt man an der Höllenmaschine 8 am besten mit einem Lenkrad und passenden Fußpedalen. Im Lieferumfang unseres Gaming-Traums ist deswegen das unverwüstliche Thrustmaster T300 RS GT Edition enthalten. Stattliche 360 Euro kostet das Set, bestehen aus der Fußeinheit mit drei in Abstand, Neigung und Höhe verstellbaren Pedalen sowie der Lenkeinheit. Das Thrustmaster-Kit lässt sich nicht nur am PC, sondern auch für die Playstation 3 und 4 verwenden.

Die Rennlenker-Basis arbeitet mit einem kontaktlosen und damit langlebigem Magnetsensor, der mit 16 Bit auflöst und so Lenkbewegungen äußerst präzise umsetzt. Der Rotationswinkel des T300 ist von 270 bis 1080 Grad einstellbar. Die Force-Feedback-Einheit setzt auf einen bürstenlosen Industrie-Servomotor, der ein direktes und realistisches Force-Feedback-Verhalten ohne Verzögerung gewährleistet.

Den serienmäßig beiliegenden Lenkkranz ersetzt das Thrustmaster Leather 28 GT Wheel AddOn mit handvernähtem Echtlederbezug. Der Lenker besitzt zwei sequenziellen Schaltwippen aus gebürstetem Metall für die Gangschaltung, sechs individuell einstellbare Bedienknöpfe, einen dreistufiger Drehschalter mit Druckfunktion und ein zentral positioniertes multidirektionales D-Pad. Gesamtwert aller Thrustmaster-Modelle: rund 570 Euro.

Der Microsoft Xbox One Elite Wireless Controller überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und Materialwahl. Der drahtlose Anschluss an die Höllenmaschine 8 erfolgt über den Xbox One Wireless Adapter für Windows . Im Gegensatz zum normalen Xbox-One-Modell ist das D-Pad des Elite-Controllers für eine präzisere Steuerung mit einer parabolen Taste anstelle eines Steuerkreuzes ausgestattet. Sie können das magnetisch befestigte D-Pad aber ganz leicht abnehmen, und durch das "normale" Steuerkreuz ersetzen, das ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist.

Microsoft Xbox One Elite Wireless Controller: Zwei Stück spendieren wir der Höllenmaschine 8.

Beim Elite-Controller lassen sich auch die Analogsticks perfekt an individuelle Vorlieben anpassen: Microsoft legt drei Paar in unterschiedlicher Höhe und griffigeren Knöpfen bei. So steuern Sie noch präziser. Eine weitere Besonderheit des Elite befindet sich auf der Unterseite: Vier Aluminium-Paddles für den Mittel- und Ringfinger, die Sie im Treiber mit beliebigen Tastenfunktionen belegen können. Sie können die Paddles aber auch einfach weglassen - der Elite Controller lässt Ihnen auch hier eine flexible Wahl fürs optimale Handling. Gesamtwert des Controller-Pakets: rund 260 Euro.