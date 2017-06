Höllenmaschine 8 - Lautsprecher-System: Teufel Concept E 450 Digital Superior Edition

Die Beschallung der Höllenmaschine 8 übernimmt der Fürst der Unterwelt höchstpersönlich: Mit dem 5.1-Surround-Sound-System Concept E 450 Digital Superior Edition von Teufel ist für garantiert höllisch guten Klang gesorgt!

Das 5.1-Boxenset der Höllenmaschine 8: Teufel Concept E 450 Digital Superior Edition

Höllenmaschine 8 und Teufel - da haben sich die Richtigen gefunden! Denn mit der 5.1-Komplettanlage Teufel Concept E 450 Digital Superior Edition gehen wir auch beim Sound keine Kompromisse ein. Egal ob Sie zocken, Musik hören oder Filme schauen, mit dem 5.1-Surround-Sound-System im Wert von 1000 Euro sind Sie immer mitten drin im Geschehen.

Überall anschlussbereit: Das Concept E integriert im Subwoofer eine 5.1-USB-Soundkarte sowie einen Bluetooth-Empfänger. Dadurch können Sie nicht nur die Höllenmaschine 8, sondern auch Ihr Smartphone, Tablet, TV-Gerät, Spielekonsole und Ihren Blu-ray-, CD-, DVD- und MP3-Player mit der 5.1-Anlage verbinden. Die Soundkarte setzt auf einen hochwertigen Chipsatz von Cirrus Logic mit einem 24-Bit-D/A-Wandler. Der hohe Dynamikumfang bei geringstem Eigenrauschen bietet reale HiFi-Leistung bei hoher Stabilität. Dank der Dolby-Technik " Pro Logic 2 " kann die Concept E Stereo-Inhalte auch in 5.1 wiedergeben, während der aptX-Codec für eine Bluetooth-Übertragung in CD-Qualität sorgt.

Der Straßenpreis für die Teufel Concept E 450 Digital Superior Edition beträgt 1000 Euro, mit unserem PC-WELT-Rabatt bekommen Sie das 5.1-System für 900 Euro.

Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen will, bekommt mit dem Concept E 450 Digital ein technisch gleichwertiges 5.1-System mit den Satelliten-Lautsprecher CS 25 FCR Mk3 und der Center-Box CS 35 C Mk3 für knapp 600 Euro. Für 500 Euro ist das Concept E Digital zu haben, das im Gegensatz zum "450" den Aktiv-Subwoofer CE 2013 SW verwendet.

Auf der Rückseite des Aktiv-Subwoofers befinden sich die Audio-Anschlüsse des Concept E 450 Digital Superior Edition. Zur Auswahl stehen ein koaxialer und ein optischer Digitaleingang, für analoge Eingangssignale gibt's zwei Cinch- und drei 3,5-mm-Klinkenbuchsen. An die fünf High-Level-Lautsprecher-Ausgänge schließen Sie die vier Säulen- und den Center-Lautsprecher an. Hinzu kommt ein USB-2.0-Anschluss.

Vergrößern Die Audio-Anschlüsse bedinden sich auf der Rückseite des Subwoofers. © Teufel

Die Grundeinstellung wie Einzelpegelanpassung und Tonformatwahl nehmen Sie am großen Display auf der Vorderseite des Subwoofer vor. Das Display gibt über LEDs optisches Feedback über die aktuell eingestellte Lautstärke und den Betriebsstatus. Die Lautstärke und Eingangsquelle regeln Sie drahtlos mit der praktischen Puck-Control-Funkfernbedienung. Hier können Sie das Teufel-System auch stumm schalten.

Vergrößern Über das Display auf der Vorderseite des Subwoofers legen Sie die Eingangsquelle fest und können beispielsweise die Einzelpegel anpassen und das Tonformat wählen. © Teufel

Bei den Satelliten-Lautsprechern handelt es sich um rund einen Meter hohe Säulen mit einem Durchmesser von circa 15 Zentimetern aus dickwandigem Aluminium. In den 2-Wege-Satelliten steckt ein 70-Millimeter-Mitteltöner sowie ein 19 Millimeter-Hochtöner. Die Lautsprecher decken einen Frequenzbereich von 120 bis 20.000 Hertz ab, der maximale Schalldruck liegt bei 96 dB/1m. Der Center-Lautsprecher verfügt zusätzlich über einen zweiten Mitteltöner, um einen kräftigeren sowie verständlicheren Klang zu ermöglichen.

Vergrößern Die Lautstärke regeln Sie drahtlos mit der intuitiven Funkfernbedienung Puck Control. © Teufel

Doch richtig dick kommt es beim Subwoofer: Mit einer Leistung von 200 Watt, einem Gewicht von 27 Kilogramm und einem 300 Millimeter großen Tieftöner donnern Explosionen gefährlich realistisch im Frequenzbereich von 32 bis 150 Hertz mit einem Schalldruck von bis zu 113 dB/1m. Dabei nutzt der Subwoofer das Downfire-System, bei dem das Bassreflexrohr zum Boden gerichtet ist, was einen präziseren sowie tieferen Bass ermöglicht. Die Gesamtleistung des 5.1-Systems beläuft sich auf bärenstarke 500 Watt.

