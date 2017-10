Höllenmaschine 8: Für 1200 Euro AAA-Spiele von Publishern & Indie-Perlen von GOG.com

Für die Höllenmaschine 8 schnüren wir zusätzlich zwei Spiele-Pakete im Gesamtwert von über 1200 Euro. Das Publisher-Paket versammelt prall gefüllte Special-Editions und topaktuelle AAA-Titel, während GOG.com erstklassige Indie-Games in einem Paket bündelt.

Vergrößern Ausgesuchte "Special Editions" beliebter Spiele und brandneue AAA-Titel versammeln wir im Publisher-Paket der Höllenmaschine 8, dazu gibt's Indie-Perlen von GOG.com.

Das erste Spiele-Paket von Nvidia haben wir bereits vorgestellt. Nun folgen mit der Publisher- und Indie-Sammlung die Spiele-Pakete Nummer 2 und 3 der Höllenmaschine 8 . Das Publisher-Paket versammelte handverlesene "Special Editions" beliebter Spiele wie Arma 3, Final Fantasy XIV, Overwatch, Rise of the Tomb Raider, Project CARS 2 und Witcher 3.



Hinzu kommen AAA-Titel, die es noch gar nicht zu kaufen gibt. Unter anderem sind Call of Duty WWII, FIFA 18 und Star Wars Battlefront II am Start. Allein der Gesamtwert des Publisher-Pakets beträgt aktuell über 800 Euro - und weitere Titel dürften bis zum Teilnahmeschluss des Gewinnspiels der Höllenmaschinen 8 (31.10.2017) noch hinzukommen!



Vergrößern Erste Anlaufstelle für Indie-Games: GOG.com © GOG.com

Das Indie-Paket für die Höllenmaschine 8 stellt wieder GOG.com . Die sympathische Vertriebsplattform für DRM-freie Spiele und Filme spendiert mit dem "Summer 2017 Game Pack" folgende 15 Indie-Perlen:

Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, ELEX, Hellblade: Senua's Sacrifice, Hello Neighbor, Hob, Homeworld: Emergence, Kingdom and Castles, Nex Machina, RiME, SpellForce 3, SWAT 4: Gold Edition, Tacoma, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel sowie Tooth and Tail.

Eine kurze Beschreibung aller Indie-Games finden Sie in der Bildgalerie oben. Der Gesamtwert des "Summer 2017 Game Pack" von GOG.com liegt aktuell bei knapp 400 Euro. Nach unseren Prognosen dürften die Höllenmaschine 8 am Ende Spiele im Wert von rund 2000 Euro begleiten - ein neuer Rekord!