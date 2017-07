Höllenmaschine 8 – die exklusive Gaming-Tastatur: Cherry MX BOARD 5.0

Nur für die Höllenmaschine 8 hat der deutsche Hersteller Cherry die streng limitierte Gaming-Tastatur MX BOARD 5.0 aufgelegt. 17 Stück der Produktion tragen das Höllenmaschinen-Logo und eine Seriennummer. Die Nummer Eins stellen wir unserem Traum-PC zur Seite, den Rest verlosen wir zusätzlich!

Vergrößern Mit der Höllenmaschine 8 feiert die Gaming-Tastatur Cherry MX BOARD 5.0 Premiere. © Cherry

Für unseren Traum-PC hat sich Cherry etwas besonderes einfallen lassen. Der für seine unverwüstlichen mechanischen MX-Switches bekannte Hersteller legt für die Höllenmaschine 8 eine streng limitierte Tastatur-Serie auf. 17 Stück dieser Gaming-Tastaturen verwandeln sich dank eingraviertem Logo und Seriennummer in wertvolle Unikate – die Sie gewinnen können!



Das Cherry MX BOARD 5.0 ist mit den Gold-Crosspoint-Präzisionsschaltern ausgestattet und verfügt über eine High-Speed-Tastenerkennung. Für bestmöglichen Bedienkomfort sorgt die extra große und individuell anpassbarer Handballenauflage. Zudem besitzt die Gaming-Tastatur eine dimmbare, weiße Tastenbeleuchtung mit mehreren Beleuchtungsmodi.

Vergrößern Für bestmöglichen Bedienkomfort sorgt die extra große und individuell anpassbare Handballenauflage des Cherry MX Board 5.0 © Cherry

Selbstredend beherrscht die Cherry-Tastatur Full-N-Key-Rollover, sodass sich alle Tasten gleichzeitig ausgelesen lassen. Dank 100-prozentigem Anti-Ghosting sind Fehleingaben ausgeschlossen. Selbst aussuchen dürfen Sie sich beim Cherry MX BOARD 5.0 den Schalter-Typ: Zur Auswahl stehen MX Black, MX Blue, MX Brown, MX Red und MX Silent Red. Die exklusive Gaming-Tastatur verbaut Cherry in ein hochwertiges Aluminiumgehäuse.



Gewinnspiel: So nehmen Sie an der Verlosung der Höllenmaschine 8 teil

Das Cherry MX BOARD 5.0 wird offiziell auf der Gamescom 2017 in Köln vorgestellt – auf der ersten Live-Show von Team Hölle. Die Live-Shows finden in Halle 8 auf der Bühne des Caseking-Stands C040 statt. Die erste Live-Show ist am 23. August 2017 um 13:30 Uhr .

So können Sie das Cherry MX BOARD 5.0 HM08 Edition gewinnen!

Vergrößern Aus der streng limitieren Auflage des MX BOARD 5.0 hat Cherry 17 Stück herausgepickt und mit dem Logo der Höllenmaschine 8 versehen. Diese Special Edition verlosen wir komplett! © Cherry

Aus der streng limitieren Auflage des MX BOARD 5.0 hat Cherry 17 Stück für Team Hölle herausgepickt und das Logo der Höllenmaschine 8 auf der Eingabetaste mit einem Laser eingraviert. Zudem haben die Auerbacher diese Special Edition mit einer ebenfalls eingravierten Seriennummer versehen. Verbaut sind in diesen exklusiven Unikaten die MX Silent Red Switches von Cherry.

Alle Gaming-Tastaturen der Höllenmaschinen 8 Edition verlosen wir unter unseren Lesern und Zuschauern :

Nummer 01: Das allererste Cherry MX BOARD 5.0 geht natürlich an den Gewinner der Höllenmaschine 8.

Nummer 02 bis 09 verlost Team Hölle in den acht Live-Show vom 23. bis 26. August 2017 auf der Gamescom. Die Live-Shows in Halle 8 am Caseking-Stands C040 finden täglich um 13:30 und 18:00 Uhr statt (Ausnahme: zweite Show am 26.7 um 16:30 Uhr).

Nummer 10 bis 16 können Sie bei der Verlosung der Höllenmaschine 8 gewinnen.