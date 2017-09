Höllenmaschine 8 - die Brenner: Asus BW-16D1H-U PRO & Asus ZenDrive U9M

In der Höllenmaschine 8 sind erstmals keine optischen Laufwerke verbaut. Trotzdem lassen wir Fans der glitzernden Scheiben nicht im Regen stehen und legen zwei externe Brenner bei.

Vergrößern Externe Blu-ray-Brenner Asus BW-16D1H-U PRO (links) sowie Slim-Line-DVD-Brenner Asus ZenDrive U9M. © Asus

Der Asus BW-16D1H-U PRO nimmt via USB 3.0 Typ A Verbindung mit der Höllenmaschine 8 auf. Der externe Brenner erweitert unseren Traum-PC nicht nur zum Blu-ray-Heimkino, sondern lässt sich auch für die schnelle oder langfristige Sicherung großer Datenmengen einsetzen. Das Asus-Modell beschreibt BR-Rs mit 16- und doppellagige BDs mit 12fachem Tempo sowie vierschichtige BDXL-Medien - die bis zu 128 GB speichern - mit 6facher Geschwindigkeit.

Das Asus-Laufwerk brennt auf Wunsch aber auch Millennial Disks (M-Disk) , die dank einer besonders widerstandsfähigen anorganischen Beschichtung bis zu 1000 Jahre halten sollen. Der Multi-Norm-Brenner versteht sich natürlich auch auf alle gängigen CD- und DVD-Formate. Dank mitgeliefertem Software-Player spielt der Asus BW-16D1H-U PRO auch 3D-Blu-rays ab - inklusive Dolby Digital HD und DTS HD für perfekten Raumklang.

Vergrößern Schlank, schick & schnell: Asus ZenDrive U9M © Asus

Für den ultra-portablen Einsatz ist das Asus ZenDrive U9M gedacht. Der 14 Millimeter schlanke und nur 245 Gramm leichte DVD-Brenner passt in nahezu jede Hand- und Hosentasche und lässt sich über USB Type A und C flexibel anschließen - zwei passende Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Der Asus-Brenner beherrscht alle gängigen CD- und DVD-Formate. DVDs beschreibt das externe Laufwerk mit bis zu 8facher, CDs mit bis zu 24facher Geschwindigkeit. Auch das ZenDrive erlaubt eine langfristige Datensicherung per unverwüstlicher M-Disk.



Dem ZenDrive U9M liegen die Programme-Suiten Cyberlink Power2Go 8 und PowerBackup bei. Mit der Software verschlüsseln Sie unter anderem Ihre persönlichen Dateien, richten regelmäßige und automatische Datensicherungen ein und können kabellos Fotos, Videos und Musik von Android-Smartphones und -Tablets auf die Höllenmaschine 8 überspielten.