Hitman: Erste Episode dauerhaft gratis erhältlich

Die Entwickler von Hitman verschenken die erste Episode des Spiels Hitman. Das Angebot gilt für PC, Mac, PS4 und Xbox One.

Vergrößern Hitman for Free © Square Enix / Io Interactive

Die Entwickler von IO Interactive verschenken dauerhaft die erste Episode ihres aktuellen Spiels Hitman. Das Angebot gilt für alle Plattformen, für die das Spiel erhältlich ist. Also für Windows, Linux, macOS, Xbox One und Playstation 4. Das jüngste Spiel der Hitman-Reihe war im vergangenen Jahr beginnend im März in mehreren Happen im Episodenformat erschienen. Erst im Oktober folgte dann der Abschluss der finalen Episode. Eine zweite Staffel befindet sich bereits in der Entwicklung.

In Hitman übernehmen die Spieler wieder die Rolle des Auftragsmörders "47", der an diversen Orten Aufträge erledigen muss. Das Episodenformat dürfte einige Spieler abgeschreckt haben; diese will IO Interactive nun mit der "Hitman for Free"-Aktion anlocken, um zumindest einen ersten Blick auf das Spiel zu werfen.

Die Gratis-Version enthält zwei Story-Missionen, zwei sogenannte "Escalation Contracts", über 40 Herausforderungen, 17 Trophäen und erlaubt einen Zugriff auf alle von anderen Spielern erstellten Missionen. Für PC ist die Gratis-Version über Steam nach einem Klick auf den Button "Demo herunterladen" erhältlich. Zeitgleich ist die gesamte erste Staffel vorübergehend für 18,97 Euro statt 55,93 Euro erhältlich und damit mit einem Rabatt in Höhe von 66 Prozent. Im Playstation Store finden Sie Hitman Prologue auf dieser Seite und auf dem Xbox One Marktplatz auf dieser Seite.

IO Interactive nun ein unabhängiges Entwicklerstudio



Das dänische Entwicklerstudio IO Interactive hat aber auch einen Grund zum Feiern: Das Studio gehörte zuletzt zum Publisher Square Enix, welcher aber im Mai die Absicht erklärt hatte, das Studio verkaufen zu wollen. Den Verkauf verhinderte IO Interactive durch ein Management-Buy-Out. Seit vergangenem Freitag ist IO Interactive damit ein unabhängiges Entwicklerstudio.

Lesetipp: Die besten PC-Spiele aller Zeiten