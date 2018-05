Sie können zu den Ersten gehören, die das neue Top-Android-Smartphone One Plus 6 in den Händen halten. Wenn Sie es jetzt vorbestellen.

Vergrößern Hier können Sie das One Plus 6 sofort vorbestellen

One Plus hat sein neues Smartphone-Flaggschiff vorgestellt: Das One Plus 6. Wir haben diesen leistungsstarken Androiden bereits angetestet, unseren ersten Eindruck finden Sie hier im Hands-On. Unser Testfazit kurz zusammengefasst: Das One Plus 6 ist ein wirklich gutes Smartphone, das eine hervorragende Performance verspricht und uns auch haptisch und optisch gefällt.



Sie wollen den neuen Top-Androiden möglichst bald in Händen halten? Kein Problem: Sie können das One Plus 6 hier auf Amazon sofort vorbestellen und bekommen es dann ab dem 23. Mai 2018 nach Hause geliefert. Das One Plus 6 mit 128 GB internem Speicher kostet auf Amazon 569 Euro - das ist die UVP von One Plus für dieses Smartphone.



Falls Sie das One Plus 6 im Online-Shop von One Plus bestellen, dann sollen Sie es sogar schon ab dem 22. Mai bekommen. Im One Plus-Online-Shop bekommen Sie das One Plus 6 mit 64 GB für 519 Euro, das 128-GB-Modell gibt es dort für 569 Euro und für 619 Euro bekommen Sie die 256-GB-Variante.

Sie sparen also nichts gegenüber der UVP von One Plus für das One Plus 6. Der einzige Vorteil besteht darin, dass Sie zu den ersten Menschen gehören, die das neue One Plus 6 benutzen können.



Tipp: Sie können das One Plus 6 übrigens auch im Tausch gegen ein altes Smartphone bekommen. Wie das funktioniert und ob es sich lohnt, erklären wir hier.



