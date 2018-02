Hello: Smarter Lautsprecher von Archos

Der Archos Hello spielt Musik über einen integrierten Bluetooth-Lautsprecher und steuert das Smart Home per Sprachbefehl.

Vergrößern Der Archos Hello ist ab Sommer 2018 in Europa erhältlich. © Archos

Mit dem Hello hat Elektronik-Hersteller Archos auf dem diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona ein so genanntes Smart Display im Gepäck . Die Weiterentwicklung des smarten Bluetoot-Lautsprechers bietet ein Touch-Display, über das Tablet-typische Aufgaben erledigt werden können. Im Gegensatz zu Amazons Echo Show läuft auf dem Archos Hello kein beschnittenes Betriebssystem, sondern ein vollwertiges Android 8.0. Das bietet Vorteile, unter anderem in Form einer größeren App-Auswahl. Nachteile müssen Nutzer eventuell bei einer geringeren Anzahl von unterstützten Sprachbefehlen und Anwendungen in Kauf nehmen.

Das Abspielen von Musik oder die Steuerung von unterstützter Smart-Home-Hardware übernimmt beim Archos Hello der Google Assistant. Über das integrierte Display und die Frontkamera mit fünf Megapixeln sind mit dem smarten Lautsprecher auch Video-Telefonate möglich. An Bord sind außerdem vier Richtmikrofone, die Sprachbefehle auch aus entfernten Zimmerecken verstehen können. Der Archos Hello sucht weiterhin per Zuruf in der Küche nach passenden Koch- und Backrezepten oder startet mit einem passenden Befehl Party-Spiele.

Der Hello bietet ein kantiges Design mit hellem Holz-Look an der Rückseite. Dort befindet sich auch ein ausklappbarer Ständer mit dem der Lautsprecher horizontal oder vertikal aufgestellt werden kann. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Akku mit 4.000 mAh, WLAN sowie Bluetooth. Die übrige Hardware-Ausstattung fällt mit einem Vierkern-Prozessor, zwei Gigabyte RAM und 16 Gigabyte internem Speicher eher durchschnittlich aus.

Archos bringt seinen Hello im Sommer 2018 in zwei Versionen auf den europäischen Markt. Mit 7-Zoll-Display kostet der Lautsprecher 130 Euro. Die große Ausgabe mit 8 Zoll und höherer Bildschirmauflösung kostet 180 Euro.

