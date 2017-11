HDMI 2.1: Das kann der neue Standard

Das HDMI-Forum hat die finalen Spezifikationen für HDMI 2.1 verkündet. Unterstützt werden höhere Auflösungen und Bildwiederholraten.

Vergrößern HDMI 2.1 unterstützt bis zu 10K und Dynamic HDR © HDMI-Forum

Das HDMI-Forum hat die finalen Spezifikationen für HDMI 2.1 verkündet und die Hersteller können nun damit beginnen, mit ihren Geräten HDMI 2.1 zu unterstützen. Der neue Standard ist rückwärtskompatibel zu früheren Versionen. Zu den wesentlichen Neuerungen gehört die Unterstützung von höheren Videoauflösungen von bis zu 10K, was einer Auflösung von 10.240 x 4.320 Pixeln entspricht. Im Vergleich zu 4K (3.840 x 2.150 Pixel) verdoppelt sich also knapp die Anzahl der in der Höhe darstellbaren Pixel, während sich die Zahl der Pixel in der Breite etwa verdreifacht.

Auch die Bildwiederholrate wird deutlich gesteigert. So werden mit HDMI 2.1 Bildwiederholraten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde in 8K (7.680 x 4.320 Pixel) und 120 Bildern pro Sekunde in 4K möglich. Die Bandbreitenkapazität erhöht sich auf bis zu 48 Gigabit pro Sekunde, und neu hinzu kommt auch die Unterstützung von Dynamic-HDR-Formaten.

"Das brandneue und ultraschnelle HDMI-Kabel unterstützt Bandbreiten bis zu 48 Gbps", heißt es auch in der Mitteilung des HDMI-Forums. Und weiter: "Das neue Kabel ist ideal für Anwendungen, die eine hohe Bandbreite erfordern, inklusive unkomprimierter 8K-Videos mit HDR." Die neuen "Ultra High Speed"-HDMI-Kabel sollen außerdem eine außergewöhnlich geringe elektromagnetische Störung bieten, wodurch Interferenzen mit in der Nähe befindlichen WLAN-Geräten deutlich verringert werde.

Dynamic HDR sorgt dafür, dass bei Videos in jedem Augenblick die idealen Werte für Tiefe, Detail, Bildhelligkeit und breiteres Farbspektrum angezeigt werden. Und das nicht nur bei einzelnen Szenen, sondern auch Frame für Frame.

Laut früheren Aussagen von Microsoft gehört übrigens die seit Anfang November verfügbare Xbox One X zu den ersten Unterhaltungsgeräten, die HDMI 2.1 bereits unterstützen. In einem Tweet hatte Mike Ybarra bereits Ende August mitgeteilt, dass die Xbox One zunächst eine Zertifizierung für HDMI 2.0 erhalten habe, weil seinerzeit HDMI 2.1 noch nicht final vorlag. Nun kann die Nach-Zertifizierung erfolgen.



Der folgenden Grafik können Sie entnehmen, welche Funktionen die einzelnen HDMI-Versionen unterstützen: