Halloween Sale im Playstation Network

In Vorfreude auf Halloween sind im Playstation Store über 100 Horrorspiele für PS4 und PSVR deutlich günstiger zu haben.

Vergrößern Sony bietet rund um Halloween zahlreiche Horrorspiele deutlich günstiger an. © playstation.com

Sony bereitet gerade einen umfangreichen Halloween Sale mit bis zu 60 Prozent Ersparnis im Playstation Network vor. In Großbritannien ist die Rabattaktion schon online, hierzulande fehlt zwar noch die passende Übersicht, die reduzierten Preise gelten dennoch schon. Wer sich einen Überblick über die mehr als 100 reduzierten Spiele machen möchte, sollte den Playstation Blog ansteuern. Dort findet sich eine lange Liste mit allen vergünstigten Spielen. Die Aktion gilt bis zum 2. November und umfasst jede Menge Horrorspiele für PS4 und PSVR.

Einen Blick wert ist beispielsweise Alien: Isolation für 7 statt 35 Euro, hier müssen sich Spieler vor dem übermächtigen Alien aus den Filmen verstecken. Keinesfalls verpassen sollten Horrorfans zudem Resident Evil 7 für 17 statt 30 Euro. Das Endzeitrollenspiel Fallout 4 hat zwar eher einen losen Horrorbezug, für 13 statt 30 Euro können Fans der Reihe aber dennoch ordentlich sparen. Besitzer der VR-Brille Playstation VR finden ebenfalls zahlreiche Schnäppchen aus dem Horrorbereich. So kostet das kooperativ spielbare Zombie-Ballerspiel Arizona Sunshine nur noch 16 statt 40 Euro. Das futuristische Horrospiel The Persistence kostet mit 22 Euro ebenfalls deutlich weniger und lässt Spieler die Nackenhaare zu Berge stehen. Auch Here They Lie für 10 statt 20 Euro bietet einen guten Einstieg in die VR-Horrorwelt.

