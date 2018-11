Half-Life wird 20 - neuer Trailer vom Remake

Die Macher des inoffiziellen Half-Life-Remakes "Black Mesa" haben einen neuen Trailer veröffentlicht.

Vergrößern Ausschnitt aus dem Trailer zum Half-Life-Remake "Black Mesa" © Youtube

Wie die Zeit vergeht: Vor 20 Jahren erschien Half-Life in den USA und kurze Zeit später folgte hierzulande die entschärfte deutsche Fassung. Half-Life gilt vielen auch heute noch als der beste Shooter aller Zeiten und die Entwickler von Valve wollen einfach nicht mit Half-Life 3 und dem finalen Gordon-Freeman-Abenteuer herausrücken. Dafür nähert sich nun die Fertigstellung des Fan-Remakes "Black Mesa" dem Ende.

Zur Feier des 20sten Geburtstag von Half Life ist ein neuer Trailer zu "Black Mesa" erschienen, in dem zum ersten Mal ein Blick auf das finale Kapitel mit den Außerirdischen Xen gewährt wird. In Half-Life gehörten die Xen-Passagen zu den eher schwächeren Leveln. Die Macher von Black Mesa wolllen das Finale aufpeppen und versprechen ein vollkommen verbessertes Erlebnis. Nach den derzeitigen Plänen soll das Xen-Kapitel im zweiten Quartal 2019 für Black Mesa (hier auf Steam in der Early-Access-Version erhältlich) erscheinen. Bis dahin sorgt der folgende neue Trailer für Vorfreude...

