Hacker sollen laut einem Bericht der SZ vertrauliche Daten von Zehntausenden von Schuldnern gestohlen haben. Darunter Krankenakten, Ausweisdaten und Kreditkartenabrechnungen.

Vergrößern Hacker stehlen Schuldnerdaten von Inkasso-Firma © iStockphoto/KyKyPy3HuK

Wie die Süddeutsche Zeitung online berichtet, konnten Hacker die sensiblen Daten von Zehntausenden Schuldnern stehlen. Darunter befinden sich auch Arztberichte beziehungsweise Krankenakten.

Die gestohlenen Schuldnerdaten stammen laut SZ von der Schweizer Tochter des Inkasso-Unternehmens Eos Gruppe. Die Eos-Gruppe ist aus der Rechtsabteilung des Hamburger Otto-Konzerns hervorgegangen und gehört als Inkasso-Dienstleister zu Otto. Die Angreifer nutzen für ihre Attacke offensichtlich ein Leck in Apache Struts aus.

Bei den betroffenen Schuldnern soll es sich überwiegend um Kunden aus der Schweiz handeln. Unter den gestohlenen Daten befinden sich die Namen der Gläubiger und Schuldner, deren Adressen und die Höhe der ausstehenden Forderungen. Eos speicherte „eingescannte Ausweise und Reisepässe, seitenlange Kreditkartenabrechnungen, Briefwechsel und private Telefonnummern.“ Pikant: Unter den Daten sollen sich auch Krankenakten befinden. Demnach haben Ärzte „ganze Krankenakten, mitsamt aller Vorerkrankungen der Patienten und den Details ihrer Behandlungen“ an das Inkasso-Unternehmen Eos geschickt. Damit haben die Ärzte vermutlich nicht nur gegen ihre ärztliche Schweigepflicht, sondern auch gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen. Die SZ zitiert Adrian Lobsiger, den Datenschutzbeauftragte der Schweiz, folgendermaßen: „Ein solches Vorgehen sei unverhältnismäßig und somit nicht zulässig". Eos wiederum müsse solche sensiblen Daten, wenn sie dem Unternehmen zugespielt werden, sofort löschen und dürfe diese nicht speichern.

Die Süddeutsche Zeitung beruft sich bei ihrem Bericht auf 3 Gigabyte Daten, die aus mehr als 33.000 Dateien bestehen. Diese Daten habe ein Informant der SZ im April 2017 zugespielt. Die Daten reichen bis zum Jahr 2002 zurück.

Eos sagte in einer ersten Stellungnahme gegenüber der SZ, dass es im April „Versuche, ungewöhnlich viele Pakete an externe Computer zu senden", bemerkt habe. Damals hätten die Analysen aber keine Hinweise auf einen Hackerangriff ergeben. Eos habe damals aber aber die Server neu aufgesetzt. Eos prüft den Vorfall nun und will betroffene Kunden informieren.