Hacker spionieren die Bundesregierung aus

Hacker sind in das Netzwerk der Bundesregierung und der Bundesverwaltung eingedrungen. Vor allem das Außenministerium war wohl Opfer der Angreifer. Die Hacker konnten vermutlich bis zu einem Jahr lang Regierungsdaten kopieren oder mitlesen.

Vergrößern Die Behörde von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel wurde ausspioniert. © Bundesaußenministerium

Hacker sind in das Netzwerk der Bundesregierung eingedrungen. Das Regierungsnetzwerk gilt als besser geschützt als das Netzwerk des Bundestages, in das Hacker im Jahr 2015 eingedrungen sind. Insofern ist dieser erfolgreiche Angriff besonders besorgniserregend, zumal im Regierungsnetzwerk hochbrisante Daten abgegriffen werden können.

Was ist passiert?

Der Angriff wurde erst gestern durch einen Bericht der dpa bekannt. Die Sicherheitsbehörden entdeckten den Hackerangriff nach eigenen Angaben im Dezember 2017, wie die SZ berichtet. Doch es kommt viel schlimmer: Die Hacker konnten vermutlich ein Jahr lang unbemerkt im Regierungsnetzwerk herumspionieren, bis sie im Dezember 2017 schließlich entdeckt wurden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) untersucht den Angriff mit einem Mobile Incident Response Team und will den Angriff mittlerweile „isoliert“ haben – das würde bedeuten, dass die Angreifer noch immer in dem Regierungsnetzwerk aktiv sind. Wichtigste Aufgabe ist es nun, alle eventuell platzierten Trojaner, Backdoors, Keylogger und andere Spionagetools aufzuspüren und auszuschalten und die Lücke aufzuspüren, über die die Angreifer eindringen konnten.

Was konnten die Hacker erbeuten?

Die Hacker drangen in das Datennetz der Bundesverwaltung ein – der so genannte Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB), wie spiegel.de berichtet. Über dieses Datennetz kommunizieren die Bundesbehörden untereinander. Wie viele Daten und vor allem welche Daten die Angreifer erbeuten konnten, ist unbekannt. Es ist davon die Rede, dass Daten aus dem Außenministerium und vielleicht auch aus dem Verteidigungsministerium kopiert wurden. Wobei die Informationen zum Angriff auf das Verteidigungsministerium widersprüchlich sind. Sicher festzustehen scheint derzeit nur der Angriff auf das Außenamt von Noch-Außenminister Sigmar Gabriel.

Wer kümmert sich um den Schutz vor Hackern?

Das Bundesinnenministerium ist für das IVBB verantwortlich. Wer Zugang zum IVBB bekommen will, muss sich bei der Anmeldung authentifizieren. Firewalls und Filter schützen dieses Netzwerk, auch Virtual Private Networks kommen zum Einsatz; für die Nutzer gibt es Nutzungsbeschränkungen, viele Webseiten sind gesperrt für Nutzer auss dem IVBB.

Das IVBB nutzen Teile des Bundestags, der Bundesrat, das Bundeskanzleramt, die Bundesministerien, der Bundesrechnungshof sowie Sicherheitsbehörden in Berlin, Bonn und an weiteren Standorten. Telekom-Tochter T-Systems betreibt das Netz, das BSI soll die Sicherheit garantieren.

Woher kamen die Angreifer?

Das BSI will Hinweise entdeckt haben, die auf russische Hacker hinweisen. Und zwar auf die Hackergruppe APT28 ("Advanced Persistent Threat"). Allerdings kann so eine Spur auch bewusst falsch gelegt werden. Und wirklich gute Hacker – und um solche handelt es sich offensichtlich – können ihre Spuren so gut verwischen, dass man die Urheberschaft nicht mehr erkennen kann…



Die schon seit Jahren bekannte und mit Russland in Verbindung gebrachte Hackergruppe APT28 alias Fancy Bear alias Sofacy wird auch für den Hackerangriff auf den Bundestag von 2015 verantwortlich gemacht.

Die Welt berichtet unter Berufung auf die US-Sicherheitsfirma FireEye, dass der Angriff auf das IVBB Teil einer größeren Angriffswelle gegen Ziele in der Europäischen Union sei. Demnach würde APT28 schon länger gezielt Außen- und Verteidigungsministerien in Staaten der Europäischen Union angreifen.

