Günstiger Handytarif für Einsteiger

Sie sind Smartphone-Einsteiger und brauchen ein Handy inklusive Tarif für möglichst wenig Geld? Dann werfen Sie einen Blick auf diesen exklusiven Tarif-Deal mit dem Huawei Y7 (2018) und 50 Euro Amazon-Gutschein!

Wenn Sie, Ihre Kinder oder gar Großeltern in die Smartphone-Welt einsteigen, dann reicht ein gutes Einsteiger- bis Mittelklasse-Handy mit einem anständigen Tarif, der nicht zu überladen und teuer ist! Deshalb ist dieses Bundle bestehend aus einem 1&1-Tarif inklusive dem Smartphone Huawei Y7 (2018) sehr attraktiv - zusätzlich gibt es für die ersten 100 Bestellungen einen 50 Euro Amazon-Gutschein. Das Angebot gilt bis zum 24.12.2018.



Das Angebot im Detail:

Das Huawei Y7 (2018) kommt mit dem 1&1-Weihnachtspaket im O2-Netz . Der Tarif bietet ein monatliches Datenvolumen von 1 GB mit bis zu 21,6 Mbit/s LTE sowie eine Telefon-Flat. SMS kosten 9,9 Cent. Der Vertrag hat eine übliche Mindestlaufzeit von zwei Jahren und kostet in den ersten 12 Monaten 6,99 Euro und ab dem 13. Monat 16,99 Euro monatlich. Einmalig zahlen Sie eine Anschlussgebühr von 29,90 Euro - das Handy gibt es kostenlos dazu! Weil Sie zusätzlich einen Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro sowie einen 10 Euro Rufnummernmitnahme-Bonus erhalten, reduziert sich die Gesamtsumme um 60 Euro auf 257,66 Euro innerhalb der 24 Monate. Monatlich zahlen Sie effektiv nur 10,74 Euro für ein Smartphone inklusive 1-GB-Tarif!

Hinweis: Den Amazon-Gutschein gibt es nur für die ersten 100 Bestellung. Solange auf der Bestellseite den Hinweis zu der Gutschein-Aktion finden, gehören Sie zu den ersten 100 Bestellern. Sollte der Hinweis fehlen, dann ist die Gutschein-Aktion beendet - das Bundle können Sie dann immer noch ohne Amazon-Gutschein ordern.



Dass das Angebot äußerst attraktiv ist, beweist die Einzelrechnung: Aktuell bekommen Sie das Huawei Y7 (2018) in unserem PC-WELT-Preisvergleich mit rund 160 Euro (Stand: 17.12.2018) am günstigsten. Ein vergleichbarer Tarif von Bild Connect kostet effektiv 6,57 Euro monatlich im O2-Netz. Über zwei Jahre kostet er 157,68 Euro. In Summe zahlen Sie hier etwa 318 Euro und damit 60 Euro mehr als bei bei dem oben genannten Bundle!

Tipps zur Netzbetreiber-Wahl

Alternativ können Sie selbstständig in unserem Tarifrecher mit verschiedenen Parametern experimentieren und nach individuellen Tarifwünschen suchen.

Darüber hinaus gibt Ihnen der PC-WELT-Netzmonitor wertvolle Informationen zur Netz-Geschwindigkeit der einzelnen Mobilfunkbetreiber sowie zu Netzqualität und Netzabdeckung .

Im Netzmonitor finden Sie einen aktuellen Überblick über die tatsächlich erzielten Download- und Uploadgeschwindigkeiten in den einzelnen Netzen sowie die Netzqualität. Gerade wenn Sie viel im Internet surfen oder Daten unterwegs streamen, ist vor allem eine geringe Ladezeit sowie eine niedrige Abbruchrate hilfreich. In diesen Punkten liegen die drei Konkurrenten nahezu gleichauf.