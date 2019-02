Große Rabatte auf Blockbuster für PS4 im Store

Michael Söldner

Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5 oder Borderlands 2 VR zum Schnäppchenpreis.

Vergrößern Im Playstation Store lassen sich derzeit viele Schnäppchen machen. © playstation.com

Playstation-Besitzer können bis zum 21. Februar im Rahmen der Aktion „Große Spiele, große Rabatte“ beim Kauf von Blockbustern für PS4 viel Geld sparen. So kostet das Ende Oktober 2018 veröffentlichte Red Dead Redemption 2 satte 28 Prozent weniger und ist für knapp 50 Euro zu haben. Shadow of the Tomb Raider kostet 35 anstelle von 70 Euro. Battlefield 5 wird in der Deluxe Edition für 40 anstelle von 90 Euro angeboten. 52 Prozent lassen sich beim Kauf von Assassin‘s Creed Odyssey in der Deluxe Edition sparen, sie kostet nur noch 40 statt 85 Euro.

Unter den 45 im Preis reduzierten Spielen befinden sich primär große Namen wie Call of Duty, Just Cause, Warhammer, Madden oder WWE. Wer sich für Sportspiele interessiert, findet mit dem EA Sports 19 Bundle beispielsweise ein Paket aus Madden NFL 19, FIFA 19, NBA Live 19 und NHL 19 für 80 Euro, bislang kostete das Bundle 125 Euro. Für VR-Spieler findet sich unter den Angeboten zwar nur ein Spiel, mit Borderlands 2 VR handelt es sich dabei aber um ein besonders umfangreiches Spiel, welches für 37 anstelle von 50 Euro angeboten wird. Der Ego-Shooter aus dem Jahr 2012 wurde für die Playstation VR-Brille neu aufgelegt. Leider fehlen bislang alle Download-Erweiterungen sowie der kooperative Multiplayer-Modus für mehrere Spieler. Dennoch lohnt sich das Spiel für alle, die sich vollwertige Spiele für ihre PSVR wünschen.

Rabattaktion "Große Spiele, große Rabatte" im Playstation Store anschauen