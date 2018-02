Die Große Koalition will den Glasfaserausbau vorantreiben, E-Sport in den Fokus rücken und eine App für das Melden von Funklöchern. Die Zuständigen für Digitales haben dazu ihre Zukunftspläne vorgestellt.

Vergrößern Bundestagsplenum, Foto: Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11470038 © Tobias Koch

Für ein flächendeckendes schnelles Internet wollen Union und SPD bis zu zwölf Milliarden Euro investieren. Darauf haben sich die Unterhändler der Arbeitsgruppe „Digitales“ am Sontag in Berlin verständigt. "Unser Ziel ist, dass alle am digitalen Fortschritt teilhaben", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Recht auf schnelles Internet per Gesetz bis 2025

So soll in der kommenden Legislaturperiode ein Fonds mit einem Volumen von zehn bis zwölf Milliarden Euro aufgelegt werden, um den Breitbandausbau voranzutreiben. "Wir schaffen den Sprung vom Kupfer zu Glasfaser", sagt Klingbeil. Bis 2025 soll ein Recht auf schnelles Internet gesetzlich verankert werden. Schon 2018 sollen alle mit mindestens 50 Mbit/s im Internet surfen können, versprach Angela Merkel bereits letztes Jahr.



Melde-App für Funklöcher

Um die großen Datenfragen zu klären, soll eine Daten-Ethikkommission eingesetzt werden. Die Bundesnetzagentur soll für Bürger eine Melde-App freigeben, um Funklöcher schnell melden zu können.

E-Sport im Fokus

Auch der E-Sport soll in der kommenden Legislaturperiode ein größeres Thema werden. "Wir wollen dem Thema E-Sport einen größeren Bekanntheitsgrad geben", sagte CSU-Unterhändlerin Dorothee Bär. Das wettbewerbsmäßige Computerspielen soll im Vereins- und Verbandsrecht anerkannt werden, so könne dem E-Sport auch eine „olympische Perspektive“ aufgezeigt werden.

Digitalisierung als Kernthema

Die große Koalition wolle „Digitalisierung“ zu einem Kernthema machen. Schon in Sondierungspapieren hatten die Parteien vereinbart, den flächendeckenden Ausbau mit schnellen Gigabit-Netzen bis zum Jahr 2025 zu erreichen.