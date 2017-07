Großbritannien plant Porno-Sperre - Altersnachweis wird Pflicht

Ab April 2018 müssen Porno-Zuschauer in Großbritannien per Kreditkarte ihre Volljährigkeit belegen.

Vergrößern Die Briten wollen Pornoseiten per Altersnachweis schwerer zugänglich machen. © wikimedia.org

Im Rahmen des Digital Economy Act will die britische Regierung einen Altersnachweis für Pornoseiten ab April 2018 einführen. Durch die Verifizierung der Volljährigkeit soll das Internet nach Ansicht des zuständigen Ministers Matt Hancock sicherer werden. Das Gesetz umfasst sowohl kostenlose Pornoseiten als auch Angebote, die mit einer Zahlung verbunden sind. Alle Pornoseiten müssen in Großbritannien einen Altersnachweis integrieren, der per Angabe der Kreditkartendaten die Volljährigkeit überprüft.

Seiten, die sich dieser Anforderung widersetzen, können mit Strafen bis zu 280.000 Euro belegt werden. Zudem droht eine Sperrung durch die britischen Provider. Großbritannien will auf diese Weise zum Land mit dem besten Jugendschutz im Internet werden. Kritiker werfen der Regierung hingegen Zensur von legalen Inhalten vor.

