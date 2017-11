Gritsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Anti-Slip Machinery: Wenn Splitstreufahrzeuge Namen bekommen

Eine britische Gemeinde hatte per Online-Voting nach Namen für die neuen Winterfahrzeuge gesucht. Das Ergebnis liegt nun vor.

Vergrößern Winterfahrzeuge erhalten witzige Namen

Boaty McBoatface erhält Konkurrenz: Die britische Gemeinde Doncaster hatte in Vorbereitung auf den nahenden Winter die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, Namen für die zwei neu angeschafften Splittstreuer vorzuschlagen. Zigtausende beteiligten sich über den Hashtag #DoncasterGrittingWorldCup an der Aktion und schließlich wurden die Namen nach einem Online-Voting per Tweet verkündet.



Eines der beiden Winterfahrzeuge trägt demnach den Namen Gritsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Anti-Slip Machiney. Als Vorlage für den Namen diente der Hit "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" von Brian Hyland aus dem Jahre 1960. Der zweite Splittstreuer heißt fortan David Plowie, in dem der Name des verstorbenen Musikers David Bowie leicht mit "plow" (englisch für pflügen) verändert wurde. Er setzte sich durch gegen Vorschläge wie Spready Mercury, Gritney Houstan und Basil Salty.



Auch die anderen Winterfahrzeuge der Gemeinde tragen witzige Namen, so dass beim Aufruf zur Namensfindung bereits klar war, dass erneut originelle Namen gesucht werden. Die beiden neuen Fahrzeuge verrichten nun künftig neben Usain Salt, Mr. Plow, Gritney Spears, The Subzero Hero und Brad Grit ihren Dienst.