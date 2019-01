Gratis-Spiele für Twitch Prime Nutzer

Die Mitgliedschaft bei Twitch Prime sorgt im Januar für viele kostenlos nutzbare PC-Spiele wie Hotline Miami oder Broforce.

Vergrößern Twitch Prime hat auch im Januar wieder viele Gratis-Spiele im Gepäck. © twitch.tv

Mitglieder von Twitch Prime erhalten jeden Monat kostenlose Spiele, Überraschungen und Zusatzinhalte für ihre Abo-Gebühr. Durch eine Probemitgliedschaft lässt sich Twitch Prime für 30 Tage kostenlose ausprobieren. Dann lassen sich auch die Gratis-Spiele nutzen. Bis Ende Januar stehen beispielsweise fünf Inhalte zum kostenlosen Download bereit. Schon das Feiertagspaket von Devolver Digital hat es in sich: Es umfasst die Indie-Games Broforce, Hotline Miami, Hotline Miami 2: Wrong Number, The Messenger, Strafe, Crossing Souls und The Swords of Ditto.

Ebenfalls bis Ende Januar lässt sich das Action-Adventure Hyper Light Drifter im 16-Bit-Look herunterladen. Die erste und zweite Staffel des in Episodenform veröffentlichten Thrillers Orwell steht ebenfalls gratis zur Verfügung. Im Stealth-Action-Spiel République wird hingegen die Überwachung im Internetzeitalter thematisiert. Das Strategiespiel Bomber Crew macht den Spieler zum Kriegsplaner: Die Flugzeuge müssen gewartet, mit einer Crew bestückt und auf ihre Mission geschickt werden. Abgerundet wird das Twitch-Prime-Angebot mit dem Trinity Prime Paket und dem Prime Waffen-Paket für das kostenlos spielbare Action-Multiplayer-Spiel Warframe. Twitch Prime kostet 7,99 Euro pro Monat. Ein Jahresabo wird für 69 Euro pro Jahr angeboten.

