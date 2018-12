Gratis: Full Throttle Rem., Lego Hobbit & Subnautica

Subnautica, Full Throttled Remastered, Lego Hobbit: Diese PC-Spiele gibt es aktuell gratis zum Download.

Pünktlich zum Wochenende locken die diversen Online-Spiele-Plattformen mit kostenlosen PC-Spielen. Und dieses Mal sind richtig attraktive Titel dabei!

Full Throttle Remastered kostenlos bei Gog.com

Bei Gog.com ist der große Winter Sale gestartet, bei dem es über 1.900 Angebote mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent gibt. Als Zugabe gibt es für kurze Zeit das Spiel Full Throttle Remastered für Windows, Linux und MacOS absolut gratis und ohne DRM.

Bei Full Throttle Remastered handelt es sich um die Wiederauflage des im Jahr 1995 erschienenen Lucas-Arts-Adventures, welches hierzulande auch unter dem Titel "Vollgas" die Fans begeisterte. Das Spiel entstand unter der Leitung von Tim Schafer. In der Remastered-Version wurde das Spiel komplett überarbeitet. Es gibt neue, handgezeichnete Grafik, Sprachausgabe und Musik. Hinzu kommen optionale Funktionen wie Kommentare der Entwickler im Spiel.

Zum Download: Full Throttle Remastered auf Gog.com

Lego Hobbit gratis im Humble Store

Im Humble Store ist noch bis Samstagabend, 19 Uhr (deutscher Zeit) das witzige und abwechslungsreiche Action-Adventure Lego Hobbit kostenfrei erhältlich. Die Aktion ist ein Geschenk für alle Fans der Humble Bundles. Das Geschenk hat einen Wert von 20 Euro. Sie erhalten einen Produktschlüssel für das Spiel Lego Hobbit von TT Games / WB, den Sie in Steam einlösen können.

Das Spiel ist nur für Windows erhältlich. Eine kleine Bedingung gibt es allerdings dann doch: Sie müssen sich für den kostenlosen Newsletter des Humble Store anmelden. Wer das bereits in der Vergangenheit gemacht hat, erhält das Spiel sofort gratis.

In Lego Hobbit stürzen sie sich mit Bilbo, Gandalf und den anderen bekannten Herr-der-Ringe-Figuren in ein Abenteuer in Mittelerde. Neben einer offenen Welt gibt es auch noch viele Level zu entdecken.

Zum Download: Lego Hobbits gratis im Humble Store

Subnautica gratis im Epic Game Store

Einen richtigen Kracher gibt es im neu gestarteten Epic Game Store: Noch nicht erhältlich (Stand: 9:30 Uhr), aber noch im Laufe des Tages (14.12.2018), wird die Vollversion des hervorragenden Survival-Spiels Subnautica freigeschaltet. Als Spieler verschlägt es Sie in diesem Abenteuerspiel in eine außerirdische Unterwasserwelt, die es zu entdecken gilt. Das Ziel ist klar: Überleben. Mit der Zeit geht es darum, in der Umgebung die notwendigen Ressourcen zu finden, um neue und bessere Ausrüstung zu bauen. Dabei lauern aber auch jede Menge Gefahren überall.

Subnautica von Unknown Worlds Entertainment hatte eine lange Early-Access-Phase auf Steam und wurde dann schließlich früher in diesem Jahr in einer fertigen Version ausgeliefert. Der Wert des Geschenks: 20,99 Euro, so lautet jedenfalls der aktuelle Preis bei Steam.

Zum Download: Subnautica gratis im Epic Game Store (verfügbar im Laufe des Tages und dann bis zum 27.12.2018)