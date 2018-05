Gratis-Comic-Tag: Diese 35 Comics gibt´s gratis!

Am Samstag ist Gratis-Comic-Tag! Wir verraten Ihnen, welche 35 Comics Sie an diesem Tag kostenlos ergattern können.

Vergrößern Am 12. Mai ist Gratis Comic Tag © http://www.gratiscomictag.de

Nerds und Comic-Fans (und solche die es werden wollen) aufgepasst: Am morgigen Samstag, 12. Mai 2018, ist der Gratis Comic Tag 2018. Auch in diesem Jahr sind wieder viele Verlage mit an Bord und es werden insgesamt 35 Comics verschenkt. Laut den Initiatoren spiegeln diese Hefte das Medium Comic wieder. Demnach reicht die Bandbreite in diesem Jahr von Manga bis Graphic Novels, von Funnies über Superhelden bis Science-Fiction oder biografischen Erzählungen. Zwölf der 35 Comics haben tragen das "Kids"-Logo und sind damit vor allem für jüngere Comic-Fans geeignet.

Auf der Gratis Comic Tag Seite erfahren Sie hier, welche Händler in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz an der Aktion teilnehmen. Die vollständige Händlerliste gibt es auf dieser Seite. Bei den teilnehmenden Händlern können die Comic-Hefte mitgenommen werden. Zusätzlich veranstalten viele der Händler auch eigene Aktionen rund um Comics, es wird Sonderangebote geben und man trifft dort also sicherlich auch andere Comic-Fans. Geplant sind beispielsweise vielerorts Signierstunden oder Grillfeste. Zum Prozedere: Das Angebot an Gratis-Comics gilt bei jedem Händler nur solange der Vorrat reicht und in der Regel erhält man auch nicht alle 35 Comics gratis, sondern man kann sich eine handvoll Comics aussuchen und mitnehmen. Es sollen ja schließlich möglichst viele Leser erreicht werden und nicht nur wenige mit vollgestopften Taschen.

Und diese Comics gibt es am Gratis Comic Tag 2018:

All Verlag

Wayne Shelton 1

Austrian Superheroes

Bröseline

Werner - Wat Nu !?

Carlsen Comic

Avengers: Attack on Titan

Battle Angel Alita

Splatoon

Peanuts: Snoopy und seine Freunde

Chinabooks

Der freie Vogel fliegt

Comics Etc. + Ewald Verlag

Sigurd: Im Tal der Schatten

Cross Cult

Oblivion Song

Aposimz: Land der Puppen

Dragons: Die Reiter von Berk

Dani Books

Cortney Crumrin

Die Nektons: Abenteuer der Tiefe

Dantes Verlag

Usagi Yojimbo: Ein welkes Feld

Egmont Comic Collection

Lucky Luke: Billy the Kid

Micky Maus

Garfield - Happy Birthday to me!

Egmont Manga

To Your Eternity

Kazé Manga

Super Mario Adventures

The Tale of the Wedding Rings

Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon?

Kosmos

Die drei ???: Das Dorf der Teufel

Kult Comics

Kultgeschichten

Panini Comics

Star Wars Adventures: Helden der Galaxis

Schattenspringer band 3

Marvel: Deadpool

DC: Batman Metal

Reprodukt

Q-R-T

Unerschrocken

Schreiber & Leser

Janitor

Grandville Kapitel 1

Splitter