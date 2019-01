Gratis: Alle Deponia-Spiele im Humble Store geschenkt

Panagiotis Kolokythas

Im Humble Store ist aktuell Deponia: The Complete Journey für Windows, Linux und MacOS kostenlos erhältlich. Hier alle Infos.

Fans von witzigen und fordernden Point-and-Click-Adventure erwartet auf Humble Store ein passendes Geschenk: Dort ist nämlich ab sofort und für kurze Zeit der Titel Deponia: The Complete Journey gratis erhältlich.

Das Angebot gilt bis Samstagabend, 19 Uhr deutscher Zeit und ist mit einer Bedingung verknüpft. Sie müssen ein kostenloses Konto für den Humble Store anlegen und den Humble-Store-Newsletter abonnieren. Wer bereits den Newsletter abonniert hatte, erhält das Spiel sofort.

Den Produktschlüssel für die Freischaltung des Spiels erhalten Sie per Mail. Alternativ können Sie nach dem Einloggen im Humble Store auch oben rechts auf Ihr Konto klicken und im Menü dann "Keys" auswählen. Über den Schlüssel können Sie das Spiel dann in Steam (über Spiel hinzufügen) freischalten und herunterladen. Deponia: The Complete Edition ist lauffähig unter Windows, Linux und MacOS.

Wichtige Bedingung : Der Produktschlüssel muss bis spätestens 31. Januar 2019, 19 Uhr (deutscher Zeit) eingelöst werden und verfällt anschließend.

Deponia: The Complete Edition enthält alle vier Spiele der Deponia-Reihe, dadurch erwarten Sie etwa 40 Stunden Spielspaß mit kniffligen Rätseln und bizarren Dialogen. Hinzu kommen als Extras im Vergleich zu den Ursprungs-Versionen vier Stunde Entwicklerkommentare, eine Deponia-Weltkarte, ein Questlog-System, Minigame-Hilfen, ein neues Startmenü, 6 neue Songs und diverse weitere Extra-Inhalte.

Die Handlung aus dem ersten Teil von Deponia: In Deponia ist die Welt zu einer riesigen Müllhalde verkommen, in der sich Protagonist Rufus mühsam versucht durchzuschlagen. Als Teil der niedrigsten sozialen Klasse muss Rufus in Bergen von Müll leben. Er träumt davon, in die Welt der Reichen aufzusteigen, die in einer im Himmel schwebenden Stadt leben. Aufgabe des Spielers ist es, Rufus dabei zu helfen, dass Herz eines Mädchens aus der Himmels-Stadt zu retten und mit ihr dann die bedrohte Welt zu retten.



Tipp: Für nur 10 Euro können Sie das Humble Monthly abonnieren und erhalten dann sofort die Spiele Yakuza 0, Tom Clancy´s The Division plus Erweiterung und Rapture Rejects, Anfang Februar werden dann weitere Spiele freigeschaltet.