GoPro Hero7 Action-Cam bei Media Markt im Angebot

Die noch recht neue Action-Cam GoPro Hero7 White gibt es momentan bei Media Markt und Amazon zu einem reduzierten Preis.

Vergrößern GoPro Hero7 Action-Cam bei Media Markt und Amazon im Angebot © GoPro

Media Markt bietet momentan die recht neue Action-Cam GoPro Hero7 in Weiß für nur 199 Euro an. Die GoPro Action Cam Hero7 kostet regulär 219,99 Euro, Sie können bei dem Angebot also rund 20 Euro sparen. Die neue Cam-Serie, wozu die hier angebotene auch zählt, wurde erst Ende September 2018 vorgestellt.

Das White-Modell bietet leider keine 4K-Auflösung. Falls Ihnen jedoch eine Full-HD-Auflösung ausreicht, ist die Hero7 in der White-Edition ein recht gutes Angebot. Fotos können mit 10 Megapixel werden und im Serienaufnahmen-Modus werden 15 Fotos pro Sekunde geknipst. Mehr Informationen zu den neuen GoPro-Cams sowie ein Vergleich mit den anderen Versionen erhalten Sie hier: Hero7 - GoPro stellt neues Action-Cam-Lineup vor.

GoPro Hero7 White für 199 statt 219,99 Euro bei Media Markt kaufen



Im Zuge der Preissenkung von Media Markt, hat Amazon den Preis ebenfalls auf 199 Euro gesenkt. Bei Interesse für die Action-Cam können Sie sich also entscheiden wo Sie lieber zuschlagen möchten.

GoPro Hero7 White für 199 statt 219,99 Euro bei Amazon kaufen

