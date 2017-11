GoPro Hero6 Black jetzt deutlich günstiger

Die wohl beste Actioncam GoPro Hero6 Black heute über 70 Euro günstiger! Alle Infos zum Angebot finden Sie im Artikel.

Vergrößern GoPro Hero6 Black im Angebot © GoPro

Mit der GoPro Hero6 Black bekommen Sie eine der besten Actioncams auf dem Markt, um Abenteuer wie Skifahren, Mountainbiken oder Surfen aus verschiedenen Perspektiven in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Aufgrund doppelt so hoher Leistung gegenüber der Hero5 Black und der starken Bildqualität ist der Preis auch recht hoch! Am schwarzen Freitag jedoch können Sie ordentlich Geld sparen: Denn bei Cyberport gibt es heute die Hero6 Black im Angebot für 499 Euro statt 570 Euro - das entspricht einer Ersparnis von 71 Euro!

Kurzbeschreibung: GoPro Hero6 Black

Die Hero6 Black ist optisch identisch zum Vorgänger Hero5 Black, bietet aber zahlreiche Neuerungen unter der Haube. Der eigens entwickelte GP1-Prozessor verbessert die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen und ermöglicht Full-HD-Videos mit 240 Bildern pro Sekunde – 4K-Aufnahmen können Sie mit 60 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Fotos knipst die Actioncam mit maximal 12 Megapixeln und HDR im JPG- oder gar im RAW-Format. GoPro hat außerdem die Bildstabilisierung und den Dynamikumfang verbessert und einen Digitalzoom integriert. Dank Unterstützung von 5 GHz-WLAN erlaubt die Kamera einen bis zu drei Mal schnelleren Datentransfer als noch bei der Hero5 Black. Ebenfalls an Bord sind eine Sprachsteuerung, GPS, Beschleunigungssensor, Gyroskop und Bluetooth. Und die Hero6 Black ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von zehn Metern.

GoPro Hero5 Black bei MediaMarkt

Wem die aktuelle Generation trotzdem noch zu teuer ist, der sollte einen Blick auf die Hero5 Black werfen. Denn die gibt es derzeit bei MediaMarkt für nur 369 Euro statt 469 Euro !



Test-Fazit: GoPro Hero5 Black

Die hohe Bildqualität in 4K-Auflösung, der hoher Funktionsumfang und die einfach Bedienung via Sprachsteuerung und integriertem Touchscreen machen die GoPro Hero5 Black tatsächlich zu der bislang leistungsstärksten GoPro-Actioncam. Darüber hinaus ist die Kamera endlich ab Werk bis 10 Meter wasserdicht! Nur die Akkulaufzeit könnte länger sein.

