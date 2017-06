Google stellt Support für Android Market ein

Google hat zum 30. Juni das Support-Ende für den Android Market angekündigt.

Vergrößern Der Android Market startete im Jahr 2008 © Android-Market

Google kündigt in einem Blogeintrag an, dass ab dem 30. Juni 2017 die Unterstützung für die Android Market App eingestellt wird. Betroffen sind Android-basierte Geräte, auf denen noch Android 2.1 (Eclair) oder eine noch ältere Android-Version laufen. Der Android- Market war im August 2008 als Marktplatz für Android-Apps auf Smartphones und Tablets gestartet. Seitdem können über die App einfach neue Android-Apps heruntergeladenen und installiert werden. Im März 2012 wurde der Android Market in Google Play Store umbenannt, über den neben Apps auch Videos, Musik und Bücher angeboten werden.

Das Support-Ende für den Android-Market bedeutet, dass ab dem 30. Juni auf den betroffenen Geräten kein Zugriff mehr auf Apps auf dem Marktplatz möglich ist. Google weist darauf hin, dass die meisten App-Entwickler ohnehin seit längerer Zeit nicht mehr das vor 10 Jahren erschienene Android 2.1 (Eclair) unterstützen. Auch der Marktanteil der Android-Version sei verschwindend gering. Der Anteil muss unter 0,1 Prozent liegen, denn auf dieser Seite listet Google alle Android-Versionen auf, deren Marktanteile über 0,1 Prozent liegen.

Die Google Play Store App hat erst kürzlich ein größeres Update erhalten und ist ab Android 2.2 und höher verfügbar.



