Google Play Store 8.0 hat spannende neue Funktion

Der Google Play Store zeigt in Version 8.0 endlich Changelogs von Apps direkt im Update-Menü.

Vergrößern Der neue Play Store zeigt Changelogs im Update-Menü an. © google.com

Google hat seinen Play Store in Version 8.0 um eine nützliche Funktion erweitert: Die Changelogs einzelner Apps lassen sich künftig direkt im Update-Menü aufrufen. Dort findet sich zu jeder installierten App ein kleiner Pfeil, der den Aktualisierungsverlauf anzeigt. So wird schnell ersichtlich, wann der Hersteller seine App zum letzten Mal modernisiert hat. Auch die jeweiligen Neuerungen von WhatsApp, Facebook und Co. sind so auf einen Blick nachvollziehbar.

Leider wird die neue Funktion nicht einfach serverseitig aktiviert. Wer den Google Play Store in der Version 8.0 nutzen möchte, muss händisch eine Aktualisierung über eine APK-Datei vornehmen . Alternativ können Android-Nutzer aber auch warten, da Google das Update auf den Play Store in der Version 8.0 früher oder später automatisch auf Smartphones und Tablets installieren wird.

