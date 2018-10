Google Play Movies bekommt kostenloses 4K-Update

Google-Play-Nutzer in den USA und Kanada bekommen für gekaufte Filme ein kostenloses 4K-Upgrade.

Vergrößern Google Play schenkt Nutzern ein kostenloses 4K-Upgrade für gekaufte Filme. © Google

Google spendiert Google-Play-Movies-Kunden in dieser Woche ein kostenloses 4K-Upgrade . Nutzer, die in der Vergangenheit Filme über die App Play Movies & TV gekauft haben, können diese Inhalte ab sofort in 4K-Auflösung streamen – ganz egal ob die Filme damals in SD- oder HD-Qualität gekauft wurden.

Laut Google wird das Upgrade aktuell nur von einigen teilnehmenden Hollywood-Studios ermöglicht. Welche Inhalte von dem Upgrade profitieren, zeigt die Play Movies & TV App beim nächsten Start automatisch an. Das kostenlose Upgrade steht aktuell nur für Nutzer in den USA und Kanada zur Verfügung. Europa könnte jedoch in Kürze folgen.

Neben dem kostenlosen 4K-Upgrade senkt Google in dieser Woche außerdem die Preise für im Play Store erhältlich 4K-Filme. Entsprechende Inhalte sind nun bereits ab 20,99 Euro erhältlich. Der Durchschnittspreis liegt bei 26,99 Euro.

Google erweitert zudem seinen Support für 4K-TV-Geräte. Nach den Bravia-Modellen von Sony werden von der Play Movies & TV App nun auch zahlreiche 4K-fähigen Smart-TVs von Samsung unterstützt.

In Kürze soll auch LG folgen. Eine verbesserte Nutzerführung und ein übersichtlicheres Design gibt es mit dem Update der Play Movies & TV ab in dieser Woche für Besitzer von TV-Geräten von Samsung, LG und Vizio.

4K optimal einrichten: So reizen Sie Ihr Gerät voll aus!