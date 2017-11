Google Play Games V 5.3 mit drei neuen Mini-Spielen

Version 5.3 von Google Play Games sorgt nicht nur für einen neuen Look, sondern hat auch drei Mini-Spiele im Gepäck.

Vergrößern Google Play Games erhält ein komplett überarbeitetes Design. © google.com

Google hat seinen Online-Spiele-Dienst Google Play Games auf Version 5.3 aktualisiert. Das Update sorgt für einen komplett neuen Look. Das Design der App ist deutlich aufgeräumter und stellt die installierten Spiele in den Fokus. Damit sich Spieler nicht langweiligen, hat Google gleich drei neue Mini-Spiele integriert, mit denen Nutzer sofort loslegen können. Mit Pac-Man und Solitaire finden sich zwei absolute Klassiker unter den Neuzugängen. Das dritte Spiel namens Cricket ist ähnlich simpel: Spieler müssen per Cricket-Schläger und Ball Luftballons abschießen.

Auf der Startseite der App werden Spieler nicht mehr mit ihren Statistiken begrüßt. Stattdessen erscheint ein Karussell mit den bereits installierten Spielen. Die Liste ist nach Nutzungshäufigkeit sortiert, besonders oft gespielte Spiele tauchen daher ganz oben auf. Auch die anderen Bereiche der App hat Google grundlegend überarbeitet. Die Kartenoptik aus der KitKat-Ära ist einer flacheren Designsprache gewichen, die für mehr Übersicht sorgt. Die sozialen Funktionen der App sind hingegen noch nicht komplett. Teilweise fehlt z.B. die Möglichkeit, neuen Spielern zu folgen. Google rollt das Update von Google Play Games auf Version 5.3 aktuell aus. Wer nicht solange warten will, kann die APK-Datei händisch installieren .

Coole Gratis-Spiele gegen Langeweile am PC