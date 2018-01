Google Play bietet jetzt auch Hörbücher an

Über Google Play sind ab sofort auch tausende Hörbücher erhältlich. Zum Start gibt es viele Angebote.

Vergrößern Google Play bietet nun auch Hörbücher an

Nach Apps, Büchern, Filmen und Serien bietet Google Play ab sofort auch tausende Hörbücher zum Kauf an. Das Angebot startet am Mittwoch in 45 Ländern und neun SPrachen, darunter auch in Deutschland. Vor dem Kauf können Nutzer durch eine kostenlose Hörprobe entscheiden, ob ihnen Inhalt und Stimme des Sprechers gefallen. Über die aktualisierte Google Play Bücher-App können die Hörbücher auf nahezu allen Geräten angehört werden. Also sowohl an einem Rechner, über Chromecast, auf einem Android- oder iOS-Smartphone, einer Android-Wear-Smartwatch oder Android Auto. Wird die Wiedergabe eines Hörbuchs unterbrochen, dann wird sie auf der selben Stelle später fortgesetzt, egal auf welchem Gerät man das Hörboch weiterhören möchte.

Zum Start der Hörbücher-Sektion auf Google Play bietet Google den Nutzern auch die Möglichkeit an, das erste Hörbuch mit einem Rabatt von 50 Prozent zu erwerben. Auf der neuen Hörbuch-Seite findet sich dafür ganz oben ein entsprechender Hinweis. Das Hörbuch zum neuen Dan-Brown-Bestseller "Origin" kostet aktuell beispielsweise 6,99 Euro statt 19,99 Euro.

Die zur Auswahl stehenden Hörbücher werden in Rubriken wie "Krimis & Thriller", "Neuerscheinungen", "Science Fiction & Fantasy" und "Selbsthilfe & Ratgeber" präsentiert.