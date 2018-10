Google Pixel XL 3: Kurioser Bug sorgt für zweite Notch

Durch einen Bug wird auf einigen Modellen des Pixel XL 3 eine zweite Notch angezeigt. Google will schnell handeln...

Vergrößern Ein Bug sorgt dafür, dass auf dem Display des Google Pixel XL 3 eine zweite Notch zu sehen ist... © https://twitter.com/UrAvgConsumer/status/1055215243637460992

Es gibt ja Smartphone-Käufer, die es nicht stört, wenn ein Gerät über eine Notch verfügt. Aber was ist, wenn gleich an zwei Stellen auf dem Display eine Notch zu sehen ist? Ein kurioser Bug sorgt jedenfalls aktuell bei einigen Besitzern eines Google Pixel XL 3 dafür, dass auf dem Display nicht nur eine Notch oben angezeigt wird, sondern gleich eine zweite Notch auf der rechten Seite des Displays. Ein Foto von diesem Phänomen hat beispielsweise dieser Twitter-Nutzer gepostet.

Nicht bekannt ist, wie viele Besitzer eines Pixel XL 3 von dem Bug betroffen sind. Die Anzahl der Fotos, die die betroffenen Besitzer der Geräte auf Twitter, Facebook & Co. veröffentlichen, steigt seit einigen Tagen allerdings stetig. Ebenso ist bisher nicht bekannt, was genau dafür sorgt, dass eine zweite Notch auf dem Display zu sehen ist. Ein Neustart soll jedenfalls das Problem beheben.

Google hat die Berichte über den Bug ebenfalls mittlerweile gelesen und erklärt, dass bereits in Kürze ein Update für das Pixel XL 3 ausgeliefert werden soll. Das Update werde, so Google, einen Bugfix für das Problem enthalten.

Google hatte das Pixel 3 und Pixel XL 3 am 9. Oktober vorgestellt. Das Pixel 3 XL ist das große Flaggschiff-Modell der neuen Smartphone-Generation von Google, dessen Display mit 6,2 Zoll deutlich größer als das des Standard-Modells Pixel 3 mit 5,5 Zoll ist. Das XL-Modell besitzt außerdem eine Notch, in der unter anderem die neue Dual-Kamera mit 8 Megapixeln sitzt. Die bietet das Pixel 3 zwar auch, allerdings verbaut Google sie hier in einem recht breiten Rahmen anstatt in einer Notch. In den unteren Display-Rahmen verbaut Google bei beiden Modelle einen breiten Lautsprecher für Stereo-Sound. Weitere Infos zu den beiden neuen Google-Smartphones finden Sie in dem folgenden Beitrag:



Google Pixel 3 und Pixel XL 3 - Test, Ausstattung, Preis, Release