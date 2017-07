Google: Pixel 2 XL-Leak zeigt silberne Variante

Googles neues Pixel 2 XL könnte in diesem Jahr in zwei Farbversionen erscheinen.

Vergrößern So könnte die silberne Ausführung des Pixel 2 XL aussehen. © twitter.com/VenyaGeskin1

In dieser Woche gab es fast täglich neue mutmaßliche Leaks zu Googles neuen Pixel-Smartphones. Nachdem Android Police am Dienstag ein erstes Render-Bild der schwarzen Version des Google Pixel 2 XL veröffentlichte, folgt heute ein Konzept-Render der silbernen Ausführung. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine Studie die zeigen soll, wie die zweite Version des Smartphones aussehen könnte. Twitter-Nutzer Benjamin Geskin fasst in seinem Konzept die bisherigen Spekulationen um eine Dual-Kamera, Stereo-Lautsprecher und einen Fingerabdruck-Scanner unter dem Display zusammen.

Ob Google tatsächlich zwei Farbversionen für das neue Pixel XL in Betracht zieht, ist noch unklar. Im vergangenen Jahr waren das Pixel und das Pixel XL auch in einer blauen Variante erhältlich – allerdings nur in ausgewählten Ländern. Googles neue Pixel-Smartphones werden voraussichtlich im Oktober enthüllt. Den Gerüchten zufolge soll die Pixel-XL-Version in diesem Jahr mit einem AMOLED-Bildschirm im 6-Zoll-Format ausgeliefert werden.

Google Pixel und Pixel XL im Test