Google Pixel 2 für 599 Euro bei Mediamarkt

Das Pixel 2 von Google ist aktuell bei Mediamarkt mit einem deutlichen Rabatt erhältlich. Weitere Infos.

Vergrößern Das Pixel 2 ist aktuell für 599 Euro erhältlich © Google

Update 11:36:

Momentan ist das Pixel 2 (nicht das Pixel 2 XL) wieder in allen Farben erhältlich. Allerdings müssen Sie sich auf 6-7 Tage (Clearly White) bzw. 9-10 Tage Lieferzeit (Just Black) einstellen.

Ursprüngliche Meldung:

Mediamarkt hat das Google Pixel 2 64 GB derzeit für 599 Euro im Angebot. Regulär kostet das Smartphone 799 Euro, es gibt aber an der Kasse einen Direktabzug in Höhe von 200 Euro. Google Pixel 2 und Pixel 2 XL erschienen erst vor ein paar Wochen, doch bereits jetzt gibt es diesen deutlichen Rabatt auf eines der Modelle. 599 Euro sind ein sehr guter Preis, wie auch ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich zeigt. Dort findet sich derzeit kein günstiger Anbieter.

Eigentlich wäre auch das Google Pixel 2 XL bei Mediamarkt in zwei Farbvarianten für 739 Euro statt 939 Euro erhältlich. Allerdings sind diese Modelle schon vergriffen. Das gilt übrigens auch für viele Farbvarianten des Google Pixel 2. Während wir diese Zeilen schreiben, ist nur noch das Google Pixel 2 64 GB in der Farbvariante „Kinda Blue“ verfügbar. Die gesamte Weekend-Aktion bei Mediamarkt geht noch bis zum 4. Dezember 2017, so dass es sich lohnen könnte, öfters auf der Aktionsseite vorbeizuschauen, falls Mediamarkt noch Nachschub erhalten sollte.



Im Google Pixel 2 steckt ein Qualcomm Snapdragon 835, dessen 8 Kerne mit 2,35 GHz + 1,9 Gigahertz getaktet sind. Hinzu kommen ein 5-Zoll-Display, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, 64 Gigabyte interner Speicher, eine 12,2 Megapixel Hauptkamera und Android 8. Im PC-WELT-Test zum Google Pixel 2 und Pixel 2 XL kritisierten wir die Kamera und den mit 799 bzw. 939 Euro hoch angesetzten Preis. 200 günstiger werden aber beide Modelle deutlich attraktiver.