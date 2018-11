Google One ab sofort für alle verfügbar

Google stellt ab sofort die Android-App zur kostenpflichtigen Speicher-Erweiterung Google One über den Play Store bereit.

Vergrößern Google One ist ab sofort als App für Android im Play Store erhältlich. © Google

Vor knapp drei Wochen kündigte Google an, den Zusatzdienst Google One auch in Deutschland an den Start bringen zu wollen. Die zugehörige App ließ jedoch auf sich warten und konnte bislang nur per Sideload auf Android-Geräten genutzt werden. Ab heute ist die offizielle App zur Speicher-Erweiterung nun über den Play Store als Download erhältlich .

Google One versteht sich als Plattform, über die Google-Nutzer unterschiedliche Dienste und Funktionen verwalten können. Google bietet hier außerdem Prämien und Angebote für treue Kunden. In der Google-One-App werden unter anderem Kundensupport für Google-Dienste, kostenpflichtige Speichererweiterungen für Google Drive sowie Verwaltungsmöglichkeiten für gemeinsam mit Familienmitgliedern genutzte Funktionen übersichtlich aufgelistet. Ebenfalls enthalten sind Optionen zum Sichern und Wiederherstellen von Backups.

Im Bereich „Angebote“ bietet Google in regelmäßigen Abständen vergünstigte Produkte wie etwa Hotelübernachtungen oder auch Google-Play-Guthaben an. Mit einem Google-One-Abo können Nutzer außerdem ihren Google-Drive-Speicherplatz erhöhen und mit Familie und Freunden teilen. 100 Gigabyte sind bereits zum monatlichen Abo-Preis von 1,99 Euro erhältlich. 200 Gigabyte schlagen mit 2,99 Euro im Monat zu Buche.