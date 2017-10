Google Maps zeigt ab sofort Planeten, Monde und die ISS

Ab sofort können Sie mit Google Maps einige Planeten unseres Sonnensystems wie Merkur, Venus oder Mars sowie verschiedene Monde wie den Saturn-Mond Enceladus erkunden. Aber auch von den Monden Europa, Ganymed, Rhea und Mimas stehen Karten zur Verfügung. Das Bild zu dieser Meldung zeigt übrigens den Jupiter-Mond Io. Die Internationale Raumstation ISS können Sie mit Google Maps ebenfalls virtuell erkunden. Das hat Google mitgeteilt.

Von hier kommen die Fotos



Unter den via Google Maps besuchbaren Himmelskörpern befindet sich auch der zum Zwergplaneten degradierte Ex-Planet Pluto. Die Pluto-Sonde New Horizons hat unser Wissen über diesen Zwergplaneten mit ihren spektakulären Aufnahmen in den letzten Jahren massiv erweitert. Die Aufnahmen stammen von verschiedenen Raumfahrzeugen wie der Cassini-Raumsonde, die den Saturn und dessen Monde fotografierte. Als große Weltraumorganisationen sind NASA und ESA mit an Bord.

Das Bildmaterial von der ISS steht übrigens schon länger über Google für jeden Interessierten zur Verfügung: Die Street-View-Ansicht ermöglicht es Ihnen, auf der Internationalen Raumstation herumzuwandern.

Kurios: Astronomen haben entdeckt, dass Google auf einigen Monden die Beschriftungen für Täler oder Berge um 180 Grad gedreht auf dem Kopf stehend anzeigt.

Anybody know who I should talk to at @Google to let them know that several of the icy moon maps have names & image offset by 180 degrees?