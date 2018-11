Google Maps kann jetzt auch chatten

Über eine neue Funktion können Google-Maps-Nutzer nun direkt über den Navigationsdienst Kontakt mit Unternehmen aufnehmen.

Vergrößern Google erweitert Maps um eine Chat-Funktion. © Google

Google hat in dieser Woche ein neues Feature für seine Navigations-App Google Maps angekündigt . Nutzer können nach der Auslieferung des neuesten Updates direkt per Messenger Kontakt mit Unternehmen aufnehmen, die in Google Maps gelistet sind. Über die virtuellen Visitenkarten in Google Maps , über die Nutzer unter anderem die Adresse, die Öffnungszeiten, den Telefonkontakt sowie Fotos von Einzelhändlern und Dienstleistern finden, können Unternehmen nun auch per Nachricht kontaktiert werden. So können Google-Maps-Nutzer beispielsweise per Message herausfinden, ob die Bäckerei um die Ecke noch Aufträge für Geburtstagstorten annimmt. Alle Chats mit Unternehmen werden im neuen Menüpunkt „Messages“ in Google Maps hinterlegt. Diese sind über das ausfahrbare Menü an der linken Seite erreichbar.

Das neue Chat-Feature wird laut Google derzeit in mehreren Ländern für Android und iOS ausgerollt. Unternehmen, die am Programm teilnehmen möchten, müssen sich in Googles My-Business-System anmelden und die zugehörige App installieren. Mit dieser können Nachrichten von Kunden dann empfangen und beantwortet werden.

