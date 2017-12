Google kürt die besten Apps, Spiele, Filme, Musik und Bücher, die auf Google Play erhältlich sind. Ein Überblick.

Vergrößern Google kürt die besten Android-Apps und -Spiele

Unter dem Motto "Das Beste aus 2017" würdigt Google aktuell besonders bemerkenswerte auf Google Play erhältliche Inhalte. Zu den Empfehlungen gehören Spiele, Apps, Bücher, Songs und natürlich auch Filme und Serien. Zur App des Jahres 2017 kürt Google dabei die Android-App Socratic - Mathematik und Hausaufgaben Hilfe. Diese App, so teilt Google mit, habe am "meisten beeindruckt, sei clever erdacht, toll designt" und nützlich. Dabei ist der Name Programm: Die App soll Schülern als Hausaufgabenhilfe dienen. Kommt man mal nicht weiter, kann man auch ein Foto einer Hausaufgabenfrage machen und die Community fragen. Beliebt ist die App auch, weil sie kostenlos ist und auch keinerlei In-App-Käufe anbietet.

Zu den unterhaltsamsten Apps zählen PicsArt Animator: Gif & Video und Onefootball Fußball Bundesliga. In der Rubrik die besten sozialen Apps finden sich unter anderem Strava GPS Laufen und Radfahren, Slack und Litsy. In weiteren Rubriken werden die besten Alltagshelfer, die innovativsten Apps, die besten Geheimtipps, die besten Kinder-Apps und die beliebtesten Apps gekürt. Hier finden Sie einen kompletten Überblick, welche Apps zu den besten Apps des Jahres 2017 laut Google zählen.

Das besten Android-Spiel 2017

Das beste (Android-)Spiel des Jahres 2017 ist nach Ansicht des Google-Play-Teams das Spiel CATS: Crash Arena Turbo Starts von Zeptolab. In dem Spiel lassen sich Kampfmaschinen aus gesammelten Teilen bauen, die der Spieler dann in Gefechten gegen andere Spieler einsetzen kann. "Ein fesselndes Spiel mit toller Grafik und einer beeindruckend intuitiven Benutzeroberfläche, das sämtliche Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern noch übertrifft", so das Urteil von Google.

In der Rubrik Die coolsten Indie-Hits empfiehlt Google unter anderem Spiele wie Flipping Legend, Cat Quest und Old Man´s Journey. Also durchaus spielenswerte Titel. Den größten gemeinsamen Spielspaß bieten Spiele wie das frisch erschienene Nintendo-Spiel Animal Crossing: Pocket Camp, Pokemon Go, Minecraft und Pictionary. Weitere Spiele werden auf dieser Übersichtsseite in Rubriken wie die härtesten Duelle, die innovativsten Ideen, die beste Unterhaltung, die besten Spiele für Kinder und die beliebtesten Spiele gewürdigt.

Auf dieser Seite finden Sie die von Google empfohlenen Filme, Bücher, TV-Serien und Songs in diesem Jahr.



Lesetipp: Die besten, kostenlosen Android-Spiele 2017