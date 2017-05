Google I/O 2017: Live-Stream der Keynote startet um 19 Uhr

Die Google I/O 2017 startet heute und wird traditionell mit einer Keynote eröffnet, die auch im Live-Stream zu sehen sein wird.

Vergrößern Google I/O 2017 startet am Mittwoch (17. Mai) mit einer Kynote © Google

Google eröffnet seine diesjährige Entwicklermesse Google I/O 2017 (17. Mai bis 19. Mai) mit einer Keynote heute Abend um 19 Uhr (deutscher Zeit). Die Google I/O findet auch in diesem Jahr - und das damit das zweite Mal in Folge - in der Nähe des Google-Campus im Shoreline Amphitheatre in Mountain View (Kalifornien) statt. Erwartet werden viele spannende Ankündigungen. Darunter zu Android O (Android 8), neuen VR-Brillen und zum Thema Smarthome. Eine Vorabversion von Android O ist bereits verfügbar und wir zeigen in diesem Artikel, wie die für Entwickler gedachte Fassung installiert werden kann. Eine Liste der Geräte, für die Android 8 (Android O) bereits angekündigt ist, finden Sie in diesem Beitrag.



Die Keynote der Google I/O 2017 wird auch hier per Livestream im Web übertragen. Sie wird laut Angaben von Google rund zwei Stunden dauern. Zusätzlich gibt es die Keynote auch hier auf Youtube in der 360-Grad-Ansicht im Live-Stream.