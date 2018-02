Google Home plus Philips Hue Starter Kit für 159,99 Euro

Media Markt hat aktuell ein Smart-Home-Set im Angebot: Für nur 159,99 Euro erhält man Google Home mit dem Philips Hue Starterset.

Vergrößern Google Home + Philips Hue Starter Kit

Der smarte Lautsprecher Google Home ist derzeit in Verbindung mit dem Philips Hue Starter Kit zu einem stark reduzierten Preis von 159,99 Euro bei Media Markt erhältlich. Google Home allein kostet normalerweise 149 Euro und das Philips Hue Starter Kit mit 3 weißen LEDs ist einzeln für 91,99 Euro bei Media Markt erhältlich.

Im Set zahlt man 159,99 Euro und damit 81,99 Euro weniger. Wird das Set direkt in einer Media Markt Filiale abgeholt, dann fallen keine Versandkosten an. Wer es im Online-Shop bestellt und nach Hause schicken lässt, der zahlt noch 4,99 Euro Versandkosten und damit insgesamt 163,99 Euro.

Hier geht´s zum Angebot bei Media Markt



159,99 Euro sind ein guter Preis für das Set aus Google Home und dem Philips Hue Starter Kit. Laut dem PC-WELT-Preisvergleich bietet der günstigste Anbieter derzeit Google Home für um die 130 Euro an. Das Philips Hue White Starter Set bieten die günstigsten Händler derzeit für um die 90 Euro an. Macht in der Summe also um die 220 Euro und damit kann man beim aktuellen Set-Preis bei Media Markt 60 Euro sparen.

