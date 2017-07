Google Home ab 3. August in Deutschland?

Gerüchten zufolge könnte der Amazon-Echo-Konkurrent von Google ab Anfang August in Deutschland erhältlich sein.

Erscheint Google Home im August in Deutschland? © Google

In den USA macht Google Amazons Echo mit dem smarten Lautsprecher Google Home bereits seit einigen Monaten Konkurrenz. Google hatte bereits im Frühjahr angekündigt, dass das Gadget im dritten Quartal 2017 auch in Deutschland verfügbar sein soll, einen konkreten Release-Termin blieb der Suchmaschinenkonzern jedoch bislang schuldig.

Wie Google in dieser Woche bekannt gab , wird Google Home ab 3. August 2017 in Frankreich erhältlich sein. Branchenexperten vermuten, dass der Marktstart am selben Tag auch hierzulande erfolgen könnte. Da Produktstarts in den vergangenen Jahren meist zeitgleich in Deutschland und Frankreich erfolgten. Auch der Preis in Höhe von 149 Euro könnte in Deutschland übernommen werden. Eine offizielle Bestätigung seitens Google steht bislang jedoch noch aus.

