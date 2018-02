Google spendiert seinem Dienst Google Flights eine neue Funktion: Verspätungen von Fliegern werden nun prognostiziert.

Vergrößern Google Flights: Günstigere Flüge finden? So geht's. Hier der Flughafenüberblick auf einer Karte.

Google Flights kann nun auch Verspätungen von Fliegern vorhersagen. Zur Anzeige des Abflugs und der Ankunft verwendet der Dienst nicht nur die von den Fluglinien gelieferten Informationen. Zusätzlich setzt Google Algorithmen des maschinellen Lernens ein, die historische Daten verarbeiten und so die Verspätung einer Flugverbindung vorhersagen. Damit weiß Google Flights in vielen Fällen noch vor den Airlines, dass ein Flieger eine Verspätung haben wird.

Diese vorhergesagten Verspätungen werden in Google Flights erst angezeigt, wenn die KI zu 80 Prozent sicher ist, dass diese Vorhersage auch eintreffen wird. Man sieht dann auch, weshalb der Flieger eine Verspätung hat. Ob also beispielsweise das Wetter die Ursache ist. Fluggäste sollten aber weiterhin immer pünktlich am Flughafen sein.

