Fußballweltmeisterschaft, Mondfinsternis, Prinz Harry und Meghan Markle sowie Daniel Küblböck - Google hat ausgewertet, wonach die Deutschen im Jahr 2018 gesucht haben.

Vergrößern Google: Danach suchte Deutschland im Jahr 2018 © istockphoto.com/gmutlu

Google Trends verrät es: Danach haben die deutschen Google-Nutzer im Jahr 2018 besonders häufig gesucht.

Persönlichkeiten

Bei den Personen mit dem stärksten Anstieg im Suchinteresse liegt der ehemalige Castingshow-Teilnehmer Daniel Küblböck ganz vorne. Anlass ist das tragische Ende von Küblböck im Atlantik.



1. Daniel Küblböck

2. Meghan Markle

3. Jan Ullrich

4. Maaßen

5. Demi Lovato

6. Özil

7. Seehofer

8. Tina York

9. Sylvester Stallone

10. Ella Endlich



Schlagzeilen

An der Spitze landet die Mondfinsternis vom 27. Juli 2018 – die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Ganz ähnlich wie bei den „Persönlichkeiten“ liegt aber auch Herzogin Markle auf einem der vorderen Plätze – wegen der Hochzeit mit Prinz Harry.

1. Mondfinsternis

2. Euro Lira

3. Hochzeit Harry Meghan

4. Chemnitz

5. Hambacher Forst

6. Hessen Wahl

7. Landtagswahl Bayern

8. DSGVO

9. Kate Baby

10. Thailand Höhle



Suchbegriffe generell

Auch 2018 regiert in Deutschland wieder König Fußball: Der Suchbegriff „WM“ liegt an der Spitze.

1. WM

2. Daniel Küblböck

3. Jens Büchner

4. Avicii

5. Medaillenspiegel

6. Olympia

7. Meghan Markle

8. Mondfinsternis

9. Euro Lira

10. Hochzeit Harry Meghan



Sportevents

1. WM

2. Medaillenspiegel

3. Olympia

4. Deutschland Schweden

5. Handball EM

6. Nations League

7. Olympia Eishockey

8. Leichtathletik EM

9. EM 2020

10. Public Viewing



Serien

Unter den Top-Aufsteigern der Serien 2018 belegen deutsche Produktionen die ersten drei Plätze und lassen US-amerikanische Serien hinter sich. So ist „Babylon Berlin“ auf Platz eins, dicht gefolgt von den beiden ZDF-Serien „Bad Banks“ und „Tannbach“.

1. Babylon Berlin

2. Bad Banks

3. Tannbach

4. Haus des Geldes

5. Altered Carbon

6. The Good Doctor

7. Young Sheldon

8. Lost in Space

9. Gestüt Hochstetten

10. Weissensee



Abschiede

Der verstorbene „Auswanderer“ Jens Büchner liegt in der entsprechenden Liste vor den Musikern Avicii und Mac Miller.

1. Jens Büchner

2. Avicii

3. Mac Miller

4. Stephen Hawking

5. Stan Lee

6. XXXTentacion

7. Martin Haas

8. Dieter Thomas Heck

9. Anthony Bourdain

10. Aretha Franklin



Die Fragen des Jahres 2018

Immer mehr Menschen geben ihre Suche in Form einer ganzen Frage bei Google ein.



Was-Fragen

1. Eichenprozessionsspinner was tun?

2. Was hilft gegen Wespen?

3. Was sind Permanenzen?

4. Was ist mit Daniel Küblböck?

5. Was bedeutet rs?

6. Was hat Maaßen gemacht?

7. Was ist in Chemnitz passiert?

8. Was tun bei Hitze?

9. Was sind Bitcoins?

10. Was passiert bei einer Mondfinsternis?



Wo-Fragen

1. Wo ist der Mond?

2. Wo ist die ISS?

3. Wo liegt Uruguay?

4. Wo läuft heute Fußball?

5. Wo spielt Neymar?

6. Wo ist Martin Schulz?

7. Wo liegt Kroatien?

8. Wo entspringt der Rhein?

9. Wo regnet es gerade?

10. Wo liegt Bali?



Wie-Fragen

1. Wie oft war Frankreich Weltmeister?

2. Wie muss Deutschland spielen um weiterzukommen?

3. Wie heißt der Sohn von Kate und William?

4. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?

5. Wie lange bleibt die Hitze?

6. Wie viele Zeitzonen gibt es?

7. Wie alt ist Thomas Müller?

8. Wie heißt Bibis Sohn?

9. Wie heißt das WM-Maskottchen?

10. Wie alt ist Prinz Harry?



Globale Suchtrends ‒ danach suchte die Welt

Auch in den weltweiten Google-Such-Trends des Jahres liegt „World Cup“ an der Spitze. Das Naturereignis „Hurricane Florence“ belegt Platz 2, gefolgt von „Mega Millions Result“ (Platz 3) und der „Royal Wedding“ auf Platz 4.



1. World Cup

2. Hurricane Florence

3. Mega Millions Result

4. Royal Wedding

5. Election Results

6. Hurricane Michael

7. Kavanaugh Confirmation

8. Florida Shooting

9. Greve dos caminhoneiros

10. Government Shutdown